Son dakika! Dolar Son 5 Ayın En Yüksek Seviyesini Gördü

Güne 5,46 seviyesinden başlayan dolar gün içerisinde yönünü yukarı doğru çevirdi. Saat 18.00 civarında 5,74 seviyesini gören dolar böylece son 5 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Dolar kuru şu sıralar 5,69 TL'den işlem görürken euro ise 6,42 TL'den alıcı buluyor.

24 EKİM'DE 5,77 TL'YE ÇIKMIŞTI

Kur 24 Ekim 2018 tarihinde 5,77 seviyesini gördükten sonra günü 5,70 ile kapatmıştı. Bugün piyasaların kapanmasına çok az kala 5,74 seviyesini gören dolar böylece 24 Ekim tarihinden bu yana en yüksek seviyeye ulaşmış oldu.

5,50 DİRENÇ KONUMUNDAYDI

Sabah saatlerinde 5,46'dan açılan dolar kuru için analistler 5,50'nin önemli direnç konumunda bulunduğunu ifade etmişti.

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