Haftaya yatay seyirle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor

Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yatay başlamasının ardından 6,85'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 7,85'ten, sterlin ise 8,61'den alıcı buluyor.

20.07.2020 10:29 | Son Güncelleme: 20.07.2020 11:16

Geçen hafta genelinde 6,85-6,87 dar bandında işlem gören dolar/TL, cuma gününü önceki kapanışın hemen üzerinde 6,8576'dan tamamladı. Dolar/TL, bugüne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 6,8570'ten işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,1 artışla 7,8510'dan, sterlin/TL ise yüzde 0,1 değer kaybıyla 8,6160'tan satılıyor. Dolar endeksi, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 95,9 seviyesinde dengelendi. Euro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 artışla 1,1445 seviyesinde seyrediyor.

'DOLARDA 6,88 DİRENÇ OLARAK İZLENECEK'

Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ve jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışının gündemdeki yerini koruduğunu belirtti. Teknik açıdan dolar/TL'de 6,84 seviyesinin destek konumunda olduğunu ifade eden analistler, 6,88'in direnç olarak izleneceğini bildirdi.

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Haftaya yatay seyirle başlayan dolar 6,85’ten işlem görüyor

Kaynak: AA

Etiketler: Ekonomi, Haber
Yorumlar (1)
GAKKO: Dövizin buralara gelmesi hep merkezin iki de bir zorunlu faiz indirimine gitmesinden kaynaklandı hiç bir ital mal alınmiyor yazık bu millete sene sonu görün dolar 7.500 gelecek
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