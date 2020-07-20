Haftaya yatay seyirle başlayan dolar 6,85’ten işlem görüyor

Geçen hafta genelinde 6,85-6,87 dar bandında işlem gören dolar/TL, cuma gününü önceki kapanışın hemen üzerinde 6,8576'dan tamamladı. Dolar/TL, bugüne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 6,8570'ten işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,1 artışla 7,8510'dan, sterlin/TL ise yüzde 0,1 değer kaybıyla 8,6160'tan satılıyor. Dolar endeksi, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 95,9 seviyesinde dengelendi. Euro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 artışla 1,1445 seviyesinde seyrediyor.

'DOLARDA 6,88 DİRENÇ OLARAK İZLENECEK'

Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ve jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışının gündemdeki yerini koruduğunu belirtti. Teknik açıdan dolar/TL'de 6,84 seviyesinin destek konumunda olduğunu ifade eden analistler, 6,88'in direnç olarak izleneceğini bildirdi.