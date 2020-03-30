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Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 750 bini geçti

Son dakika: Çin'in Vuhan kendinde ortaya çıkan ve dünya genelinde pandemi ilan edilen koronavirüs yayılmaya devam ediyor. Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 750 bini geçti.

30.03.2020 19:19 | Son Güncelleme: 30.03.2020 19:39

Dünya genelinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 750 bini aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 752 bin 189'a ulaştı.

VİRÜSÜN EN FAZLA GÖRÜLDÜĞÜ ÜLKE ABD OLDU

Virüsün en fazla görüldüğü ülke, 145 bin 369 vakayla ABD olurken, onu 101 bin 739 vakayla İtalya takip ediyor.

Salgının ortaya çıktığı Çin'de ise 81 bin 470 vaka kayda geçti. 85 bin 195 vakanın görüldüğü İspanya, 63 bin 929 vakanın görüldüğü Almanya, 41 bin 495 vakanın görüldüğü İran, 40 bin 174 vakanın görüldüğü Fransa, 22 bin 141 vakanın görüldüğü İngiltere, 15 bin 526 vakanın görüldüğü İsviçre, 11 bin 899 vakanın görüldüğü Belçika, 11 bin 750 vakanın görüldüğü Hollanda, 10 bin 827 vakanın görüldüğü Türkiye, vaka sayıları 10 bini aşan ülkeler oldu.

ÖLÜMCÜL SALGIN PANDEMİYE DÖNÜŞTÜ

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 salgını, 200'e yakın ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü.

Salgın nedeniyle dünya genelinde 36 bin 204 kişi hayatını kaybetti.

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Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 750 bini geçti
Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, İtalya, Wuhan, Güncel

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Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 750 bini geçti

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