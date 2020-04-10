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Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 100 bini aştı

Son dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 600 bini, iyileşen kişi sayısı 350 bini ve hayatını kaybedenlerin sayısı ise 100 bini aştı.

10.04.2020 19:29 | Son Güncelleme: 10.04.2020 20:45

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 100 bin 260'a, vaka sayısı 1 milyon 647 bin 624'e ulaştı.

EN FAZLA ÖLÜM İTALYA'DA

Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar en fazla can kaybı 18 bin 849 kişinin hayatını kaybettiği İtalya 'da kayda geçti. Bu ülkeyi 17 bin 919 can kaybıyla ABD, 15 bin 970 ile İspanya, 12 bin 210 ile Fransa, 8 bin 958 ile İngiltere ve 4 bin 232 ile İran takip etti. Salgının ortaya çıktığı Çin'de de 3 bin 336 kişi yaşamını yitirdi.

1000'den fazla ölümün görüldüğü diğer ülkeler, 3 bin 19 can kaybıyla Belçika, 2 bin 607 ile Almanya, 2 bin 511 ile Hollanda ve 1001 ile İsviçre oldu.

370 BİNİ AŞTI

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 salgını, şu ana dek 200 ülke ve bölgeye yayıldı. Virüsten iyileşen hasta sayısı 370 bini aşarken,halen iyileşmeyi bekleyen 1 milyon 178 bin 256 aktif enfekte vaka bulunuyor.

Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 100 bini aştı
Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, İtalya, Güncel
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