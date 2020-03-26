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Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 500 bini aştı

Son dakika: Yeni tip koronavirüs görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldmeter" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 500 bini aştı.

26.03.2020 19:37 | Son Güncelleme: 26.03.2020 20:13

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı, dünya genelinde 500 bini geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 500 bin 542'ye ulaştı.

EN FAZLA VAKA ÇİN'DE

En fazla vaka görülen ülke, 81 bin 285 vakayla salgının ortaya çıktığı Çin olurken; onu 74 bin 422 vakayla ABD, 74 bin 386 vakayla İtalya izledi. 56 bin 197 vakanın görüldüğü İspanya, 41 bin 519 vakanın görüldüğü Almanya, 29 bin 406 vakanın görüldüğü İran, 25 bin 233 vakanın görüldüğü Fransa ve 11 bin 712 vakanın görüldüğü İsviçre, vaka sayıları 10 bini aşan ülkeler oldu.

PANDEMİYE DÖNÜŞTÜ

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını, 200'e yakın ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü.

22 BİN 334 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan ölümcül yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde 22 bin 334 kişi hayatını kaybetti.

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Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 500 bini aştı
Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel

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Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 500 bini aştı

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