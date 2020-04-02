Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 50 bini aştı

Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) hızla yayılmaya devam ediyor. Dünya genelinde ölümcül virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bini aştı.

VAKA SAYISI 980 BİNİ GEÇTİ

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bin 239'a, vaka sayısı ise 980 bin 519'a ulaştı.

EN ÇOK CAN KAYBI İTALYA'DA YAŞANDI

Kovid-19 yüzünden bugüne kadar en fazla can kaybı 13 bin 915 kişinin hayatını kaybettiği İtalya'da yaşandı. Bu ülkeyi 10 bin 3 can kaybıyla İspanya, 5 bin 334 ile ABD ve 4 bin 32 ile Fransa takip etti.

Salgının ortaya çıktığı Çin, 3 bin 318 ölümle beşinci sırada yer aldı.

Yeni tip koronavirüs kaynaklı 3 bin 160 ölümün görüldüğü İran, 2 bin 921 ölümün görüldüğü İngiltere, 1339 ölümün görüldüğü Hollanda ve 1011 ölümün görüldüğü Belçika 1000'den fazla can kaybının kayıtlara geçtiği ülkeler oldu.

SALGIN ŞU ANA DEK 200 ÜLKEYE YAYILDI

Çin'in Vuhan kentinde geçen yıl aralık ayında ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını şu ana dek 200 ülke ve bölgeye yayıldı.