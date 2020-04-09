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Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 90 bini aştı

Son dakika: Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 90 bini aştı.

09.04.2020 18:18 | Son Güncelleme: 09.04.2020 18:29

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 90 bini geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 90 bin 11'e, vaka sayısı 1 milyon 539 bin 424'e ulaştı.

EN FAZLA CAN KAYBI İTALYA'DA MEYDANA GELDİ

Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar en fazla can kaybı 17 bin 669 kişinin hayatını kaybettiği İtalya'da meydana geldi. Bu ülkeyi 15 bin 238 can kaybıyla İspanya, 14 bin 865 ile ABD, 10 bin 869 ile Fransa, 7 bin 97 ile İngiltere ve 4 bin 110 ile İran takip etti.

ÇİN'DE 3 BİN 335 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Salgının ortaya çıktığı Çin'de de 3 bin 335 kişi hayatını kaybetti. Yeni tip koronavirüs nedeniyle Belçika'da 2 bin 523 kişi yaşamını yitirdi, 1000'den fazla ölümün görüldüğü diğer ülkeler 2 bin 396 can kaybıyla Hollanda ve 2 bin 349 ölümle Almanya oldu.

200 ÜLKE VE BÖLGEYE YAYILDI

Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını, şu ana dek 200 ülke ve bölgeye yayıldı.

Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 90 bini aştı
Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel

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