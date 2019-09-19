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Dünya Güreş Şampiyonası'nda 57 kiloda Süleyman Atlı finale yükseldi

Dünya Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 57 kiloda Süleyman Atlı finale yükseldi.

19.09.2019 14:21

Serbest stilde mindere çıkan Süleyman Atlı ilk maçında Çinli Shaofeng Liang'ı 12-2 sayı tuşu ile yenerek bir üst tura yükseldi.

Milli güreşçi ikinci maçında İtalyan Givi Davidovi karşısında minderden 10-0 sayı tuşuyla galip ayrılarak çeyrek finalist oldu.

Süleyman Atlı çeyrek finalde Sırp Stevan Andria Micic'i 5-4 yenerek yarı finale ismini yazdırdı. Milli sporcu bu sonuçla 2020 Tokyo Olimpiyatları vizesini de almış oldu.

Milli güreşçimiz, yarı finalde ise Kazak Nurislam Sanayev'i 5-3 mağlup ederek finale çıktı.

Bugün mindere çıkan diğer Türk sporcu erkekler 65 kiloda Selahattin Kılıçsallayan ilk maçında Romanya'dan Ivan Guidea'yı 5-1 yenerek bir üst tura yükseldi.

İkinci maçında Kanadalı Dillon Emmanuel Williams'ı 11-1 sayı tuşuyla mağlup eden milli güreşçi adını çeyrek finale yazdırdı.

Selahattin çeyrek finalde Macar Iszmail Muszukajev yenildi. Macar güreşçinin finale çıkması durumunda milli sporcu bronz madalya için repesaj maçına çıkacak.

Dünya Güreş Şampiyonası'nda 57 kiloda Süleyman Atlı finale yükseldi

Süleyman Atlı, Spor

YORUMLAR(7)
CABBAR:Ah ben orda olsam kaldırır fırlatırım hepsini
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YARCAN:ya alttarafı güreş. Bu kadar büyütmeyin.
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DERİN GÖLGE:maşallah allah yardımcısı olsun
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23.000 000:Helal
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PEHLİVAN:HELAL OLSUN
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GERCEKCİ:Aslan parcasi.
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MİDYATLİ:BAKSAN HADI KOCUM GURUMUZSUN
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