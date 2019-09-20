Haberler » Güncel » Haber

Dünya Güreş Şampiyonası'nda Taha Akgül finalde

Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kilo yarı final müsabakasında milli sporcu Taha Akgül, final Çinli Zhiwei Deng'i 5-0 yenerek finale yükseldi.

20.09.2019 14:43

Milli sporcu Taha Akgül, Dünya Güreş Şampiyonası'nda finale yükseldi. Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen şampiyonanın serbest stil 125 kilo yarı final müsabakasında Taha Akgül, Çinli Zhiwei Deng ile karşılaştı.

Müsabakaya iyi başlayarak ilk devrede 5-0'lık üstünlük kuran Taha, ikinci devreyi rahat geçti ve minderden 5-0'lık galibiyetle ayrıldı. Adını finale yazdıran Taha Akgül, finalde yarın Gürcü Geno Petriashvili ile karşı karşıya gelecek.

Şampiyonada 92 kiloda mücadele eden Süleyman Karadeniz'in, çeyrek finalde yenildiği Rus sporcu Alikhan Zhabrailov'un yarı final maçını kaybetmesiyle repesaj şansı kalmadı ve milli güreşçi organizasyona veda etti.

Fenerbahçe, Alanyaspor maçı için TFFFenerbahçe, Alanyaspor maçı için TFF'ye başvurmuştu! IFAB yetkilisi resmen açıkladı

Quaresma 10 bin TLQuaresma 10 bin TL'lik giyimiyle AVM'de dikkatleri üzerine çekti!

GoogleGoogle'dan Binali Yıldırım'a Galatasaray sürprizi

İngiliz basını, Beşiktaş maçına hatalarıyla damga vuran Kariusİngiliz basını, Beşiktaş maçına hatalarıyla damga vuran Karius'u konuşuyor

Dünya Güreş Şampiyonası'nda Taha Akgül finalde

Taha Akgül, Spor, Güncel

YORUMLAR(5)
ÖZGE:çok yakışıklı yaaa
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
23.000 000:Sofi bey Taha gurcü bebesini her türlü yener rahat ol
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
MENZİLCİ SOFİ:finaldeki rakibi çok güçlü bizimkini yener büyük ihtimal, yine de teşekkürler taha hizmetlerin için rabbım yolunu açık etsin
Yayından Kaldır
1 4
Cevap yaz
ANTİMENZİLCİ:Şimdide bunlar türedi yaa memleketin etinden mi suyundan mı bizim ekmeğimizi yiyen bizim çanağa pisliyor rakibi yenince sen de dört köşemi olacan menzilci, her türlü TÜRK yener o kadar
Yayından Kaldır
1 0
SOFİ MOFİ DEĞİL SIRADAN ADAM:finaldeki rakibi seni şimdiden yenmiş, inşallah taha''yı yenemez de marşımız okunur. ;)
Yayından Kaldır
4 1
Son Dakika Güncel Haberleri
16:37 Adıyaman 2 çocuğunu 47 gün arayla kaybeden aileden cinayet iddiası
16:37 Arıtma tesisinin elektriği kesildi
16:36 Ahilik Haftası kutlamalarında örste demir dövdüler
16:35 Engelli Emirhan kayıp tabletine kavuştu
16:34 Bahçesindeki incir ağacına kendini astı
16:34 Samsun'da uyuşturucu operasyonu
16:34 Spor izmirspor futbolda engel tanımadı