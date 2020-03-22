Son Dakika: DSÖ herkesin doğru sandığı bilgiyi düzeltti: Virüs sadece yaşlıları ilgilendirmiyor, orta yaşlılara da ciddi zarar veriyor

Tüm dünyada koronavirüs ile mücadele devam ederken Dünya Sağlık Örgütü'nden çok önemli bir açıklama geldi. DSÖ, virüsün sadece yaşlıları etkilemediğini orta yaşlılarda da ciddi hasarlar oluşturduğunu açıkladı.

"SADECE YAŞLILARI İLGİLENDİRMİYOR"

Dünya Sağlık Örgütü'nün üst düzey ismi Mike Ryan konuyla ilgili detayları, "Bu hastalık sadece yaşlıları ilgilendirmiyor. Orta yaşlılara da ciddi zarar veriyor" sözleriyle açıkladı.

"HASTA OLANLARI BULMALIYIZ"

BBC'nin Andrew Marr Show isimli programına katılan Ryan, "Şu an gerçekten odaklanmamız gereken şey hasta olanları bulmak, virüsü taşıyanları bulmak ve onları izole etmek. Onları bularak, tecrit altına almalıyız" dedi.

Ryan, "Sokağa çıkma yasağı konusundaki tehlike şu, eğer güçlü kamu sağlığı önlemleri alınmazsa, bu yasaklar ve sokağa çıkmama uyarıları kaldırıldığında hastalık sayısı tekrar artar" ifadesini kullandı.

AŞI İÇİN NET TARİH YOK

Ryan, koronavirüse karşı bir aşının hazırlanması için "en azından bir yıla" ihtiyaçları olduğunu söylerken, "Ama bu aşı gelecekte geliştirilecektir" ifadesini kullandı. Ryan, aşı geliştirilmesi konusunda iyi adımlar atıldığını da söylerken, ilaç geliştirilmesi konusunda bazı çalışmaların devam ettiğini dile getirdi.

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