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Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsü küresel salgın ilan etti

Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyada hızla yayılan koronavirüsü küresel salgın ilan etti.

11.03.2020 19:42 | Son Güncelleme: 11.03.2020 20:45

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının pandemi (küresel salgın) olarak nitelendirilebileceğini duyurdu.

Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs, kısa sürede 110'dan fazla ülkede yüz binin üzerinde vakaya neden oldu. Türkiye'de de görülen ölümcül virüs nedeniyle şu ana kadar 4 binin üzerinde kişi hayatını kaybederken, Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) virüsle ilgili yeni bir açıklama daha geldi.

KÜRESEL SALGIN İLAN EDİLDİ

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün Cenevre'deki merkezinde yaptığı basın toplantısında Kovid-19'a ilişkin açıklamalarda bulundu. İki hafta içinde, Çin dışında Kovid-19 vaka sayının 13 kat, etkilenen ülke sayısının da 3 kat arttığını aktaran Ghebreyesus, Kovid-19 için bölgeler ve gruplar üstü, dünyayı saran salgın anlamına gelen "pandemi" kararını açıkladı.

Ghebreyesus, DSÖ'nün salgını 24 saat boyunca değerlendirdiğini ve virüsün yayılma ve şiddetinden derin endişe duyduklarını ve virüse karşı yeteri kadar harekete geçilmediğini vurgulayarak, "Bundan dolayı Kovid-19'un bir pandemi olarak nitelendirilebileceği değerlendirmesini yaptık" diye konuştu.

Pandeminin hafif ve dikkatsizce kullanılan bir kelime olmadığını vurgulayan Ghebreyesus, "Yanlış kullanılması durumunda mantıksız korkuya, mücadelenin bittiğine dair haksız kabullenmeye ve gereksiz acı ve ölüme yol açan bir kelimedir" değerlendirmesinde bulundu.

PANDEMİ NEDİR?

Pandemiler veya pandemik hastalıklar, bir kıta, hatta tüm dünya yüzeyi gibi çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklara verilen genel addır.

Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsü küresel salgın ilan etti
Etiketler : Dünya Sağlık Örgütü, Dünya, Güncel

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