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Son dakika: DSÖ'den Türkiye'deki vaka sayısına ilişkin açıklama: Endişeliyiz

Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nün koronavirüs salgınının Avrupa'daki durumuyla ilgili düzenlediği sanal basın toplantısında, "Türkiye'de geçen hafta virüsün yayılmasında dramatik bir artış olmasından dolayı endişeliyiz. Vakaların yüzde 60'ı İstanbul'dan raporlandı" denildi.

08.04.2020 12:29 | Son Güncelleme: 08.04.2020 12:52

Dünya Sağlık Örgütü bugün düzenlediği basın toplantısı ile Avrupa 'daki korona virüsü vakalarını değerlendirdi.Toplantıda açıklamalarda bulunan DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Henri P. Kluge, Türkiye ile ilgili de önemli değerlendirmelerde bulundu.

"ENDİŞELİYİZ"

Ülkeler hakkındaki veri ve yorumlarını paylaşan Dr. Kluge, "Türkiye'de geçen hafta virüsün yayılmasında dramatik bir artış olmasından dolayı endişeliyiz" dedi.

İSTANBUL'A DİKKAT ÇEKİLDİ

Kluge açıklamalarında, "Vakaların yüzde 60'ı İstanbul 'dan raporlandı" ifadelerini kullandı.

İSPANYA VE İTALYA AÇIKLAMASI

İspanya ve İtalya hakkında açıklamalarda bulunan Dr. Kluge, "Her iki ülkede de günlük ölüm sayısı azalarak eşitleniyor. Almanya'da da geniş kapsamlı kamu sağlığı önlemleri alındıktan 10 gün sonra düşüş yaşandı" dedi.

Dr. Kluge, Avusturya, Hollanda ve İsviçre'de de iyi bir ilerlemenin gözlendiğini dile getirdi.

"VİRÜS HATAYA YA DA RAHATLIĞA ALAN BIRAKMIYOR"

İnternet üzerinden düzenlenen basın toplantısına katılan Dr. Kluge, "Bizim bu maratonda çok yolumuz var ve virüsle mücadelede yaptığımız atılım ve ilerlemeler aşırı derecede kırılgan. Bizim bu işte bir sona geldiğimiz ve sürecin bittiğini düşünmek çok tehlikeli bir şey. Bu virüs bir hataya ya da rahatlığa alan bırakmıyor. Stratejimizi değiştirmek, sokağa çıkma yasak ve kısıtlamalarını gevşetmek ya da fiziksel olarak uzak durma önlemlerini bırakmadan önce çok dikkatlice düşünülmeli" dedi.

Son dakika: DSÖ’den Türkiye’deki vaka sayısına ilişkin açıklama: Endişeliyiz
Etiketler: Dünya Sağlık Örgütü, İstanbul, Türkiye, Avrupa, Güncel

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DSÖ'den Türkiye açıklaması: Vaka sayılarında geçen hafta büyük artış yaşandı, vakaların çoğu İstanbul'da
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