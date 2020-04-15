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Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden Trump'ın maddi yardımları kesme kararına ilk yorum: Üzüntüyle karşılıyoruz

Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesinin örgüte maddi yardımları durdurma kararı almasını üzüntüyle karşıladıklarını söyledi.

15.04.2020 18:47 | Son Güncelleme: 15.04.2020 19:22

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Ghebreyesus, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülkesinin DSÖ'ye sağladığı fonu durdurma kararını değerlendirdi. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında, "Ortak bir tehdide karşı birlikte mücadele etmemiz gereken bir dönemden geçiyoruz. Bu kararı üzüntüyle karşılıyoruz" dedi.

"ABD DIŞINDAKİ ÜLKELERDEN DAHA FAZLA DESTEK İSTEYECEĞİZ"

Covid-19'u dayanışma ile yeneceklerini vurgulayan Ghebreyesus, "DSÖ'nun faaliyetlerinin son gelişmelerden olumsuz etkilenmemesi için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu. Ghebreyesus, ABD dışındaki üyelerinden ve ortaklarından daha fazla destek isteyeceklerini belirtti.

DSÖ'YE YAPILAN ELEŞTİRİLERE DE CEVAP VERDİ

DSÖ Başkanı, örgüte yöneltilen eleştirilerle ilgili olarak da, "Şüphesiz ilerleme sağlanması gereken alanlar tespit edilecek. Hepimiz bu süreçten bazı dersler çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Trump DSÖ'ye sağlanan fonu durdurmuştuABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen Koronavirüsle Mücadele Görev Gücü basın toplantısında, "Çin'in tezlerini savunmakla" ve "Vuhan'da salgının nasıl yayıldığına ilişkin güvenilir bir soruşturma yapmamakla" suçladığı DSÖ için, "Onca yılın ardından artık en temel görevini yerine getiremeyen Dünya Sağlık Örgütü sorumlu tutulmalıdır." ifadesini kullanmıştı.

Örgütün adeta Çin için çalıştığını ileri süren Trump, "Bugün yönetimime, Dünya Sağlık Örgütüne sağladığımız fonu durdurma talimatı veriyorum. Herkes orada neler döndüğünü biliyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Bu karar dünyanın önde gelen sağlık uzmanları tarafından çok ve tehlikeli bir adım diye nitelenip kınanırken, Birleşmiş Milletler de bu yüzden çok daha fazla insanın öleceği uyarısında bulundu.

Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü’nden Trump’ın maddi yardımları kesme kararına ilk yorum: Üzüntüyle karşılıyoruz
Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Dünya Sağlık Örgütü, Donald Trump, Dünya, Güncel

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