Son Dakika: Cristiano Ronaldo, koronavirüs şüphesiyle ülkesi Portekiz'de karantinaya alındı
Son dakika: Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, koronavirüs şüphesiyle ülkesi Portekiz'de karantina altına alındı.
12.03.2020 14:43 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:09
Juventus forması giyen Portekizli süper yıldız Cristiano Ronaldo, felç geçiren annesini ziyaret etmek için alınan özel izinle geçtiğimiz günlerde ülkesine gitmişti.
DETAYLI KONTROLLERİ YAPILACAK
Juventus'tan takım arkadaşı Rugani'de koronavirüs görülmesinin ardından İtalya'ya bir süre dönmeyeceğini kulübe bildiren Ronaldo, Portekiz'de bulunduğuMadeira'da karantina altına alındı.
Ronaldo'nun 14 gün boyunca karantina altında kalacağı ve detaylı kontrollerini yapılacağı ifade edildi.
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Etiketler : Cristiano Ronaldo, Juventus, Portekiz, Spor, Dünya
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Yorumlar (15)
KUZEYİN UŞAĞI:Allah mübarek aylarda tüm hastalara acil şifalar ihsan eylesin inşaallah.
HACI ARİF EFENDİ:Gece yatarken Doksan dokuz defa '' Korona orana burana korum ha'' diye söyleyin virüs kimseye bulaşmıyor. Söyleyeceğiniz kelime ''Korona orana burana korum ha, Korona orana burana korum ha. '' doksan dokuz defa söyledikten sonra virüs uzaklaşıyor.
VATANDAŞ:abi şu maçları da seyircisiz oynatın yaa. gslilerin zaten maça gideceğini mi düşünüyorsunuz 50 bin kişi nefes nefese. 1 kişide olsa maç çıkışına kadar en az 10 bin kişiye bulaşır
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