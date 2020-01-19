Son Dakika: Libya'da kalıcı ateşkesi sağlamayı amaçlayan Berlin Zirvesi sona erdi

Dünya Berlin 'de yapılan 11 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarıyla temsilcilerinin katıldığı Libya Konferansı'na kilitlendi. Zirve Libya krizinde söz sahibi olan aktörleri Berlin'de bir araya getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin ardından zirvenin yapılacağı Şansölyelik Makamı'na geldi. Erdoğan burada Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından karşılandı. Libya'da kalıcı ateşkesi ve barışı tesis etmeyi amaçlayan zirve Almanya'nın başkenti Berlin'de başladı.

SIKI GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Berlin yeni yılın ilk ayında bir günde ilk kez bu kadar çok sayıda devlet ve hükümet başkanlarını bir araya getirdi. Libya Konferansı'na Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İngiltere Başbakanı Johnson, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, BM, Afrika Birliği, AB başta olmak üzere 11 ülkenin başbakanları ve temsilcileri Başbakan Merkel'in davetlisi olarak Berlin'e geldi. Konferans nedeniyle Berlin Tegel havalimanı ve konferansın yapılacağı Başbakanlık çevresinde çok sıkı güvenlik önlemleri alındı.

Konferansın hedefi, Türkiye ve Rusya'nın girişimiyle sağlanan ateşkesin kalıcı olmasını, Birleşmiş Milletler'in Libya'ya silah ambargosuna sıkı sıkıya uyulmasını sağlamak.

BM'DEN ASKER TALEBİ

Konferans öncesi bir açıklama yapan Libya ulusal hükümet Başbakanı el Serac, BM himayesinde Uluslar arası asker gücü gönderilmesini istedi. El Serac "Eğer Halife Hafter saldırılarını durdurmazsa, Uluslar arası toplumun harekete geçmesi, Libya sivil halkını korumak için Uluslar arası askeri bir güç göndermesi gerekir. Böyle bir askeri güç BM himayesi altında olmalı. Kimin askeri güce katılacağına uzmanlar istişare ederek, karar vermeli" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da, konferans öncesi yaptığı açıklamada Libya'ya silah sevkiyatının durdurulmasını istedi. Maas şöyle dedi: "Libya'da çatışan taraflara destek veren ülkeler artık asker ve silah sevkiyatını durdurmalı. Bunu durdurmalıyız ki, Libya bir Suriye olmasın. Berlin Konferansı Libya'da barış için bir adım olabilir" dedi.

AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell de, AB'nin Libya'ya gerekirse asker göndermesini talep etti. Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer, kalıcı bir ateşkes sağlanırsa, asker gönderme işini görüşebileceklerini söyledi.

AB'NİN MÜLTECİ GÖÇÜ KORKUSU

2011 yılında Kaddafi'nin devrilmesiyle Libya bir iç savaşa sürüklendi. Libya AB'nin en önemli petrol ihracatçı ülkeleri arasında. AB aynı zamanda iç savaş nedeniyle Akdeniz üzerinden yeni bir mülteci akını yaşamaktan korkuyor ve Akdeniz'in güney sahilinde istikrarın sağlanmasını istiyor.

Başkent Trablus'ta BM'nin de tanıdığı ulusal hükümetin Başbakanı el Serac ülkenin küçük bir bölümünü kontrol altında tutuyor. Ülkede zengin petrol yataklarının olduğu geniş bölüm ise el Serac'a karşı savaşan Hafter'in kontrolü altında. Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri Hafter'i destekliyor. Türkiye ise BM'nin de tanıdığı el Serac'ın yanında.

AB Berlin Konferansı'yla Libya krizinde lider rolünü eline almak istiyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE PUTİN BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Berlin'deki Libya Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya geldi.

Görüşmenin basına açık bölümünde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Değerli dostum, samimi diyaloğumuza ve karşılıklı anlayışa dayalı çok boyutlu iş birliğimiz ortak coğrafyamızdaki sorunların çözümü bakımından önemli katkılar sağlamaktadır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, 2019 yılını ikili ilişkiler açısından gayet iyi değerlendirdiklerini belirterek, "S-400 gibi uluslararası alanda ses getiren projeleri karşı karşıya kaldığımız baskılara rağmen milli çıkarlarımızdan taviz vermeden kararlılıkla tamamladık. TürkAkım gibi enerji alanındaki diğer büyük ortak girişimimiz olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaası da stratejik bir niteliğe haizdir. İlk reaktörünün 2023 yılında işletmeye alınması hedefimizde sapma olmaması önem arz ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin Libya Özel Temsilcisi ve AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

AİLE FOTOĞRAFI ÇEKTİRİLDİ

Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleştirilen Libya konulu konferansa davetli Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ,İngiltere Başbakanı Boris Johnson, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Charles Michel içinde yer aldığı davetliler aile fotoğrafı çektirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya konusunda gerçekleştirilen zirve için bulunduğu Berlin'de, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ve Macron ile sohbet etti.

Zirveye ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da (solda) katıldı.

Berlin'de Almanya Başbakanı Angela Merkel'in ev sahipliğinde Libya konusunda gerçekleştirilen zirve başladı. Zirveye Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı.

BORİS JOHNSON'DAN KRİTİK LİBYA AÇIKLAMASI

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Libya konusunda gerçekleştirilen zirveye katılmak üzere gittiği Berlin'de açıklamalarda bulundu. Libya konusunda, tarafların ve bunları destekleyen ülkelerin farklı pozisyonlarda olduğunu, Avrupa Birliği'nde (AB) ise bu konuda bir bölünme görüldüğünü kaydeden Johnson, artık çatışmalara son verilmesinin zamanının geldiğini söyledi.

"BM LİDERLİĞİNDE BİR SÜRECE İHTİYACIMIZ VAR"

Libya'nın BM çatısı altında bir araya getirilmesi gerektiğini kaydeden Johnson, "Bu daha fazla avantaj elde etmeye çalışma durumuna son vermek için BM liderliğinde bir sürece ihtiyacımız var. Libya halkı yeterince acı çekti. Ülke için şimdi ileri gitme zamanı." dedi.

ERDOĞAN OTELDEN AYRILDI

Libya'da kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin başlatılması amacıyla Berlin'de düzenlenen uluslararası konferans 4 saattir devam ediyor. Liderler konferansın yapıldığı otelden ayrılmaya başladı.

İlk olarak İngiltere Başbakanı Boris Johnson otelden ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da otelden ayrılarak havalimanına doğru hareket etti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ise otelden ayrılıp ayrılmadığıyla ilgili herhangi bir bilginin bulunmadığı öğrenildi.

Yaklaşık 4 saattir devam eden konferansın bildirisinin yayımlanması bekleniyor.