Son Dakika: Dünyaya ambulansta 'merhaba' dedi

Son dakika güncel haberine göre Eskişehir'de doğumu ambulansta başlayan kadının bebeği sirenler eşliğinde dünyaya geldi.

Son Dakika: Dünyaya ambulansta 'merhaba' dedi
07.06.2020 14:58 | Son Güncelleme: 07.06.2020 15:02
Eskişehir'de doğumu ambulansta başlayan kadının bebeği sirenler eşliğinde dünyaya geldi.

Eskişehir'in Odunpazarı'na bağlı Mihallıçık ilçesinde yaşayan Ünzile Şahin doğum sancısının başlaması üzerine 112 Acil Servis ekiplerini aradı. Kısa sürede eve gelen Ambulans Ünzile Şahin'i Eskişehir Şehir Hastanesi'ne götürmek üzere yola çıktı. Bu sırada ATT olarak görev yapan Nilah Şerbetçioğlu doğumun başladığını fark etti. Bunun üzerine Nihal Şerbetçioğlu ile ekibinden Rümeysa Kaya ve Coşkun Arslan, ambulansta doğumu gerçekleştirdi. Sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen bebeğe 'Salih' ismi erilirken, Ünzile Şahin Şehir Hastanesi'ne ulaştırılarak yeni doğan servisine alındı.

"Ambulansta doğum yaptırmak çok özel bir an"

Ünzile Şahin'in ambulansta doğum doğumunu gerçekleştiren Eskişehir 112 Mihallıçık 1'nolu istasyonda görevli Nihal Şerbetçioğlu, "Benimde bugün doğum günüm, ambulansta doğum yaptırmak çok özel bir an ve çok güzel bir doğum günün hediyesi oldu. Anne ve bebeğin sağlık durumları gayet iyi" dedi. - ESKİŞEHİR
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Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel, Haber

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