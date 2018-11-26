Düşen Helikopterle İlgili Erdoğan'dan İlk Açıklama: Milletimizin Başı Sağolsun

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Uluslararası Uyuşturucu Politikaları ve Halk Sağlığı Sempozyumu'nda konuştu. 4 askerimizin şehit olduğu Sancaktepe'deki helikopter kazasıyla ilgili açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehitlerimizin ailelerine başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağolsun" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında şunları söyledi:

MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN



"Bu sabah elim bir helikopter kazasında kaybettiğimiz askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerimize şifa diliyoruz. Şehitlerimizin ailelerine Türk Silahlı Kuvvetleri'ne milletimize baş sağlığı dileklerimi iletiyorum."

ALKOL VE TÜTÜN BAĞIMLILIĞI

"Bizim medeniyetimizle kültürümüzle alkol ve tütün bağımlılığını yan yana düşünebilmemiz dahi mümkün değildir. Alkol ve uyuşturucunun yaygınlaşmasından şikayet ediyorsak çalışma yöntemlerimizi gözden geçirmeliyiz. Haramı helali bilen toplumda uyuşturucu, alkol, hırsızlık diye bir sorun olmamalıdır. Bu tür sıkıntılar varsa bağımlılıktan öte başka sıkıntılarımız var demektir."

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan

ELEKTRONİK BAĞIMLILIK

"Bağımlılığın çeşitlendiğini görüyoruz. Elektronik araçlardaki bağımlılık çok daha büyük tehditleri oluşturuyor. 2 yaşındaki bir yavru cep telefonuyla o kadar bağımlı hale geliyor ki her şeyinden kopuyor. Bağımlılıkla terör birbirine benzer. Bunlarla etkin mücadelenin yolu, sivrisineklerle uğraşmak, yanında bataklığı kurutmaktır."

"DÜNYA PARİS'İ GÖRMÜYOR"

"Türkiye'nin son yıllarda terörle mücadelede katettiği mesafenin en önemli sonuçlarından biri de ister transit olsun ister tüketime yönelik olsun uyuşturucu ticaretinin tüm çeşitlerine büyük darbeler vurmasıdır. Gezi olaylarında uluslararası medya sürekli Taksim'i gösterdi değil mi? Şu anda Paris'te terör eylemleri var, uluslararası medyada bir ses var mı, yok. Dünya sessiz, hiç Paris'i görmüyor. Niye görmüyorlar? Onların lekelenmesini istemiyorlar. İsteseniz de istemeseniz de dünya bunu takip ediyor."

"MÜSLÜMANLARI TÖHMET ALTINDA BIRAKIYORLAR"

"Mücadeleyi her alanda yürütmeden terörizmle başa çıkılamaz. Ancak terörle olduğu gibi terör örgütlerinin uyuşturucu ticaretiyle mücadelemizde de yeteri kadar destek alamadığımızı burada özellikle belirtmek isterim. Terör örgütlerini açıkça ve gizlice destekleyenlerin, İslami terör yaftasıyla tüm Müslümanları töhmet altında bırakıyor olmaları da ayrıca bir garabet örneğidir."