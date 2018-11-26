Düşen Helikopterle İlgili İstanbul Valisi'nden İlk Açıklama: Nedeni Bilinmiyor

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde askeri helikopterin evlerin arasına düşmesi sonucu 4 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, " Samandıra'da eğitim uçuşu yapan askeri helikopterimiz bilinemeyen sebepten dolayı düşmüştür." dedi.

ASKERİ HELİKOPTER DÜŞTÜ

Skorsky tipi askeri helikopter, Sancaktepe'de mahalle arasında düştü. Helikopterin eğitim uçuşu için Samandıra'dan saat 10.32'de havalandığı ve yine Samandıra'ya iniş yapacağı öğrenildi.

4 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

İki apartmanın arasına düşen helikopterde bulunan 4 asker şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı. Yaralı asker, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SİVİLLER ZARAR GÖRMEDİ

Sokakta kimsenin olmaması nedeniyle olayda siviller zarar görmediği ifade edildi.

EKİPLER ÇALIŞMAYI SÜRDÜRÜYOR

Olay yerine gelen ekiplerin çalışmaları sürüyor. Sokakta güvenlik şeridi oluşturan polis, vatandaşların olay yerine girişine izin vermiyor.

İSTANBUL VALİSİ AÇIKLAMA YAPTI

Helikopterin düştüğüne ilişkin ihbarın saat 11.00'de geldiğini belirten İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanlığına bağlı Samandıra Kışlası'nda HavaAlayı'na ait eğitim uçuşu yapan bir askeri helikopterin bilinemeyen bir sebepten dolayı düştüğünü söyledi.

Yerlikaya, "4 şehidimiz, 1 yaralımız var. Yaralılarayönelik tedavi ve olayın sebebiyle ilgili inceleme başlamıştır. Olay yerindekiçalışma devam etmektedir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acilşifa diliyorum. Mahallemize ve hepimize geçmiş olsun" dedi.

BELEDİYE BAŞKANI: ÇOK ÜZGÜNÜZ

Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem de şehit askerler için çok üzgün olduklarını belirterek şunları söyledi:

"Burada kara havacılık alayı var. Eğitim uçuşları yapılıyor. Askeri alana yakın bir alanda, bir apartmanın yan bahçesine helikopter düşüyor. Şehitlerimiz var, yaralılar var. Apartmanın yan bahçesine düşüyor. Park 60-70 metre mesafede. Şehitlerimiz var üzgünüz. Sancaktepe içerisinde iki garnizon vardı. Biri taşındı. 1950'den bu yana burada. Helikopterler de eğitim helikopteri olabilir, nakliye helikopteri olabilir. Bölgemizdeki askeri garnizona dair bir kaza. 2009'da yine bir eğitim uçağı düşmüştü. O zaman iki pilotumuz hafif sıyrıklarla kurtulmuştu ama bugün burada bu kazada çok üzgünüm."

Olay yerinden görüntüler: