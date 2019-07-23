Son Dakika! Düzce'deki selde 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Su baskını ve toprak kayması yaşanan Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Uğurlu köyünde bir kadın ile çocuk cesedi bulundu.

Düzce Valiliği, ilde meydana gelen sel felaketinin etkileri hakkında açıklama yaptı. Yaşanan sel ve heyelanlar nedeniyle Akçakoca İlçesi Esmahanım köyünde kaybolan 7 kişiden Fatma Töngel, Cengiz Töngel ve Sanem Kaplan adlı 3 kişinin cesedine ulaşıldığı, 4 kişinin ise bulunması için aramaların sürdüğü bildirildi.

Valiliğin açıklamasın ardından aranan 4 kişiden 2'sinin cansız bedenine ulaşıldı. Cesetlerin selde kaybolan 1 kadına ve 1 çocuğa ait olduğu tespit edildi. Böylelikle selde hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.

EKİPLER ÇALIŞIYOR

213 personelle havadan ve karadan devam eden arama kurtarma çalışmalarında 45 araç, 3 adet 8x8 amfibik araç, 8 arama kurtarma botu, 13 arama kurtarma köpeği ve 3 helikopteri görev alıyor. Ulaşım sağlanamayan köyün kalmadığı sel alanlarında Akçakoca ve Cumayeri'nde 5 mahallede yol açma çalışmaları sürüyor.

SELİN BİLANÇOSU

Sel ve heyelan felaketinin bölgeye verdiği hasar ise Düzce Valiliğinden yapılan açıklama ile ortaya çıktı. Açıklamada meydana gelen sel ve heyelanlarda 75'i ağır, 375 binanın hasar gördüğü, yıkılan bina sayısının ise 100 olduğu belirtildi. Selden zarar gören köylerde toplam 402 alanda zarar tespit edildiği, gelen ihbar ve taleplere göre çalışmaların sürdüğü açıklandı.

Yaşanan sel felaketinde Akçakoca ve Cumayeri ilçelerinde bin 687 çiftçi hasar gördüğü tespit edildi. Selde ayrıca 5 bin 562 dekar fındıklık, 621 dekar mısır tarlası, 200'ü boş 643 arı kovanı, 25 balıkçı teknesi, 43 balık ağı, 14 ahır, 2 kümes, 2 alabalık tesisi ve 2 traktörün de hasar gördüğü belirlendi. Sel sularına kapılan 160 bin 500 etlik tavuk, 177 küçükbaş ve 72 büyükbaş hayvan ise telef oldu.

İLAÇLAMA YAPILIYOR

Sel sonrası hasar gören köylerde ise sağlık hizmetlerinin sürdüğü belirtildi. Çalışmalar kapsamında sağlık hizmetlerinin kesintisiz devam etmesi için kurum binalarının hasar gördüğü köylere mobil sağlık istasyonları kurularak sağlık taramaları devam ettiriliyor. Çalışmalarda 22 köyde ve 3 plajda ilaçlama yapılarak Esmahanım, Uğurlu, Dilaver ve Harmankaya köylerinde yapılan ilaçlama sonrasında kontrol amacıyla bölgeden su numuneleri alındı.