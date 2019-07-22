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Düzce'de bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Düzce'deki sel felaketinde bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Cesedin bir kız çocuğuna ait olduğu öğrenildi.

22.07.2019 14:59

Düzce'de meydana gelen sel felaketinde kaybolan 5 kişiden birinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Küçük bir kız çocuğuna ait olduğu belirlenen cansız beden morga kaldırıldı.Sağanak nedeniyle meydana gelen su baskınları ve heyelanda kaybolan 3'ü çocuk 4 kişi için arama çalışmaları sürüyor.

Bölgede kayıp 5 kişinin bulunması için yürütülen çalışmalar kapsamında, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ile Düzce Arama Kurtarma Ekipleri (DAKE) Uğurlu köyünde bir çocuk cesedine ulaştı.

7 KİŞİ İÇİN KAYIP İHBARI YAPILMIŞTI

Bölgede geçen hafta çarşamba akşamı ve perşembe gecesi etkili olan kuvvetli sağanaktan sonra Cumayeri, Gölyaka ve Akçakoca ilçelerinde Melen Çayı'nın taşması nedeniyle birçok noktada sel ve heyelan meydana gelmişti. Bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi, AFAD, 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri ile helikopterlerin desteğinde köylerde mahsur kalan 227 kişi kurtarılmış, 7 kişi hakkında kayıp ihbarı yapılmıştı.

DAHA ÖNCE 2 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNMUŞTU

Yürütülen arama kurtarma çalışmalarında, 19 Temmuz'da Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım ile Uğurlu köyleri arasındaki dere yatağında kayıp olarak aranan Fatma Töngel'in, dün de Uğurlu köyünün 200 metre yakınındaki bataklık bölgede Cengiz Töngel'in cesedi bulunmuştu.

Düzce'de bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

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Akçakoca, Uğurlu, Düzce, 3. Sayfa, Güncel

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