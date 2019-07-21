Düzce'deki sel felaketinde 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Düzce'deki sel felaketinde arama kurtarma ekipleri, Esmahanım Köyü'ne yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta Uğurlu Köyü Kıran Deresi ve Melen Çayı'nın birleştiği noktada balçık içinde bir kişinin cansız bedenini buldu. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Jandarma Arama-Kurtarma (JAK), AKUT, AFAD, Düzce Arama ve Kurtarma Ekibi (DAKE), İHH Arama-Kurtarma, Ulusal Keşif, Arama ve Kurtarma (UKSAR) ile diğer ekipler, selden en fazla etkilenen Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım ve Uğurlu ile merkeze bağlı Melenağzı köylerinde toplandı.

Ekipler, kaybolan kişileri bulmam için dere yataklarıyla su taşkınlarının olduğu tarla ve fındık bahçelerinde arama çalışması yürütüyor. Kaybolan kişilerin denize gidebileceği ihtimalinin de değerlendirildiği çalışmalarda 226 personel, 34 araç, 16 bot, 8 köpek, 3 helikopter ve bir uçak görev yapıyor. Bölgede, Türk Kızılay, İl Sağlık Müdürlüğü gezici sağlık aracı ve diğer STK'lerin selzedelere yardımları sürüyor.

CESEDİN BİR ERKEĞE AİT OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Bölgede kayıp 6 kişinin bulunması için yürütülen çalışmalar kapsamında, DAKE, Uğurlu köyünün 200 metre yakınındaki bataklık bölgede bir kişinin cesedine ulaştı. Ekipler, erkeğe ait olduğu değerlendirilen cesedin, bulunduğu yerden çıkarılması için çalışma yürütüyor.

DÜZCE'DE YAŞANANLAR

Çarşamba akşamı ve Perşembe gecesi etkili olan kuvvetli sağanaktan sonra Cumayeri, Gölyaka ve Akçakoca ilçelerinde Melen Çayı'nın taşması nedeniyle birçok noktada sel ve heyelan meydana gelmişti. Bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi, AFAD, 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri ile helikopterlerin desteğinde köylerde mahsur kalan 227 kişi kurtarılmış, 7 kişi hakkında kayıp ihbarı yapılmıştı.

Yürütülen arama kurtarma çalışmalarında, önceki gün Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım ile Uğurlu köyleri arasındaki dere yatağında kayıp olarak aranan 42 yaşındaki Fatma Töngel'in cesedi bulunmuştu.