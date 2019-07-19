Son dakika! Düzce'deki selde kaybolan bir kişinin cesedi denizde bulundu

Düzce'de aşırı yağmur nedeniyle dereler taştı, bazı köy yolları heyelan nedeniyle kapandı, mahsur kalanlar helikopterle kurtarıldı. Araçlar suya kapılarak sürüklendi. Esmahanım Köyü'nde kaybolan 7 kişiden birinin cesedi dere yatağında bulundu. Düzce'ye yılda yağan yağışın dörtte biri 12 saatte düştü. AFAD Başkanı Güllüoğlu, kayıpların iki aileden olduğunu açıkladı.

Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım Köyü'nde sele kapılarak kaybolan 7 kişi kişiden dördünün çocuk olduğu öğrenildi.

VALİLİK AÇIKLADI: 1 KİŞİNİN CESEDİ BULUNDU

Düzce'nin Akçakoca ilçesi Esmahanım ile Uğurlu köyleri arasında bir ceset bulundu. Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, "Esmahanım ile Uğurlu köyü arasında çalılık bir bölgede bir ceset bulunmuş olup kimliği henüz tespit edilememiştir. Bölgeye helikopterle jandarma ekipleri gönderildi" denildi.

Cumayeri, Gölyaka ve Akçakoca ilçelerinde metrekaraye 24 saatte 200 kilogramın üzerinde yağış düştü.

Esmahanım köyünde kaybolan, Cengiz (53), Fatma (42) ve Kağan Töngel (3), anne Nilgün (39) ile kızları Funda (9), ikiz olan Sanem ve İlayda Sinem Kaplan (7) için AFAD, Türk Kızılay, jandarma, İl Özel İdaresi, 112 Acil Servis, UMKE, gönüllü kurtarma ekipleri ve eğitimli köpekler karadan, helikopter ve İnsansız Hava Aracı (İHA) ile de havadan arama-kurtarma çalışması yürütülüyor.

Aramalar, özellikle köyden geçen dere yatağında, sele maruz kalan tarlalarda ve fındık bahçelerinde yoğunlaştırıldı.

219 KİŞİ KURTARILDI

Düzce Valiliği, selin ardından yapılan çalışmalarla ilgili yazılı açıklama da çalışmalar kapsamında 219 kişinin kurtarıldığı ifade edilerek, "Yaşanan afet nedeniyle acil ihtiyaçların karşılanması amacıyla Başkanlığımızca 500 bin TL acil yardım ödeneği gönderilmiştir. Yürütülmekte olan çalışmalar çerçevesinde Cumayeri ve Akçakoca ilçelerine bağlı köylerden toplam 219 vatandaşımız mahsur kaldıkları yerlerden kurtarılarak güvenli alanlara sevk edilmiştir. Cumayeri Akçakoca ve Gölyaka ilçe merkez ve köylerinde toplam 24 yerleşim birimi etkilenmiş ve elektrik kesintileri meydana gelmiştir. Ekiplerce onarım çalışmaları devam etmektedir. Sel ve su baskınlarından etkilenen 135 vatandaşımız için barınma yerleri öğrenci yurdu içerisinde tahsis edilmiş, 50 vatandaşımız yakınlarının yanına yerleştirilmiştir. Türk Kızılay'ı tarafından 1500 kişilik gıda dağıtımı gerçekleştirilmiştir" İfadelerine yer verildi.

Türk Kızılay tarafından bin 500 kişilik gıda malzemesi dağıtıldığı bildirilen açıklamada, Akçakoca ilçesine 84,7 kilogram, Cumayeri ilçesine 75 kilogram, Çilimli ilçesine 72 kilogram ve Kardüz Yaylası'na 161,7 kilogram yağış düştüğünün tespit edildiği belirtildi.

Ayrıca sahada 205 personel, 30 araç, 8x8 araç ve 6 köpekle faaliyetlerin sürdürüldüğü kaydedildi.