Düzce'den bir acı haber daha: Selde kaybolan kızın cansız bedeni bulundu

Düzce'deki selde kaybolan 3 yaşındaki Kağan Töngel ve 7 yaşındaki İlayda Sinem Kaplan'ı arama çalışmalarında sonuç alındı. İlayda Sinem Kaplan'ın cansız bedeni Uğurlu köyü çıkışındaki Kozluk kapısı yanında bulundu. Böylece Düzce'de sel felaketinde kaybolan 7 kişiden altısının cesedine ulaşılmış oldu. Kayıp olan Kağan Töngel'i arama çalışmaları ise devam ediyor.

Arama çalışmalarına Jandarma Arama-Kurtarma (JAK), AKUT, AFAD, Düzce Arama ve Kurtarma Ekibi (DAKE), İHH Arama-Kurtarma, Ulusal Keşif, Arama ve Kurtarma (UKSAR), Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi (SAKTİM) ile diğer ekipler katılıyor.

Kaybolan çocukların denize sürüklenebileceği ihtimalinin de değerlendirildiği çalışmalarda 213 personel, 56 araç, botlar, arama kurtarma köpekleri, drone ve helikopterler, 21 kilometrelik hatta hem su altı, hem de karadan çalışmaları sürdürüyor.

227 KİŞİ KURTARILMIŞTI

Bölgede 17 ve 18 Temmuz'da etkili olan kuvvetli sağanaktan sonra Cumayeri, Gölyaka ve Akçakoca ilçelerinde Melen Çayı'nın taşması nedeniyle birçok noktada sel ve heyelan meydana gelmişti. Bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi, AFAD, 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri ile helikopterlerin desteğinde köylerde mahsur kalan 227 kişi kurtarılmış, 7 kişi hakkında kayıp ihbarı yapılmıştı.

7 KAYIPTAN 6'SI BULUNDU

Yürütülen arama kurtarma çalışmalarında, 19 Temmuz'da Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım ile Uğurlu köyleri arasındaki dere yatağında Fatma Töngel'in, 21 Temmuz'da Uğurlu köyünün 200 metre yakınındaki bataklık bölgede Cengiz Töngel'in, 22 Temmuz'da Uğurlu köyünde ikizlerden 7 yaşındaki Sanem Kaplan'ın, 23 Temmuz'da da Akçakoca ilçesine bağlı Uğurlu köyünde anne Nilgün Kaplan ile 9 yaşındaki kızı Funda Kaplan'ın cesedi bulunmuştu.

Bölgede kayıp Kağan Töngel'in bulunması için çalışmalar devam ediyor.