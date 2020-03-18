Son Dakika: N95, FFP2 ve FFP3 maskeleri artık eczanelerden reçeteyle temin edilecek

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun 81 ile gönderdiği genelgeyi Eczacılar Birliği duyurdu. Genelgeye göre koronavirüs tedbirleri kapsamında, N95, FFP2 ve FFP3 maskelerinin sadece eczanelerden reçeteyle temin edilmesine karar verildi.

Türk Eczacılar Birliği Başkanı Hakkı Gürsöz tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bilindiği üzere Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından COVİD-19'un pandemik bir hastalık olduğu ilan edilmiştir. Bakanlığımızca Ülkemizde COVİD-19'un yayılmasını önlenmesi, ihtiyaç planlamaları ile stok ve tedarik yönetiminin etkin bir şekilde yapılması, ülkemizde ürün erişilebilirliğinin temin edilmesi, sağlık hizmeti sunumunun aksamaması ve kamu sağlığının korunması amacıyla gerekli tedbirler alınmış ve alınmaya devam etmektedir.

SADECE ECZANELERDEN REÇETE İLE ALINACAK

Bu kapsamda, EN149 standardındaki (N95, FFP2 ve FFP3) maskelerin sadece eczanelerden ve reçete karşılığında verilmesi, reçetelerin gerektiğinde ilgili otoritelerce yapılan denetimlerde ibraz edilmek, talep edilmesi durumunda ise kurumumuza gönderilmek üzere eczanede muhafaza edilmesi hususunda bilginizi ve gereğini rica ederim."