Edirne'de yüksekten düşen inşaat işçisi öldü

EDİRNE'de Barutluk Mahallesi'nde bir inşaatta yüksekten düşen Davut Yıldırım, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza, öğleden sonra Barutluk Mahallesi Hatip Camii Sokak üzerindeki inşaatta meydana geldi. İddiaya göre inşaat işçisi Davut Yıldırım, Barutluk Mahallesi'nde çalıştığı iki katlı yapımı devam eden binanın 2'nci katından dengesini kaybedip yere düştü. Yıldırım'ın düştüğünü gören vatandaşlar 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yıldırım'a ilk müdahaleyi yapmalarının ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk etti. Yıldırım, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerine gelen polis ekipleri ise inşaat çevresine şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.