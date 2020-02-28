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Son Dakika: Edirne Pazarkule'den Yunanistan'a geçmek isteyen mültecilere gaz bombasıyla müdahale edildi

Son dakika: Edirne Pazarkule Sınır Kapısı'nda tampon bölgeden ilerleyip geçmeye çalışan göçmenlere Yunanistan tarafından gaz bombası atıldı.

28.02.2020 17:22 | Son Güncelleme: 28.02.2020 17:34

Suriye'de rejim güçlerinin hain saldırısı sonrası 33 şehit vermemizin ardından, Türkiye, 'ya geçmek isteyen mültecileri durdurmama kararı aldı. Bu kararın ardından Türkiye'de bulunan mülteciler Avrupa'ya gitmek için harekete geçti. Birçok kaçak göçmen, Avrupa'ya geçmek için sınırına akın etti.

GAZ BOMBASI İLE MÜDAHALE EDİLDİ

Pazarkule Sınır Kapısı'nda tampon bölgeden ilerleyip Yunanistan'a geçmeye çalışan göçmenlere Yunan askerler tarafından gaz bombası atıldı. Gaz bombasının etkisiyle, göçmenler geriye dönerek kaçmaya başladı.

Yunan tarafının göçmenlerin tampon bölgeden ileriye gitmelerine izin vermediği ve ikna ederek geri göndermeye çalıştığı kaydedildi.

MÜLTECİLER SINIRA AKIN ETTİ

Sınırın farklı noktalarından gelen görüntülerde Suriyeli mülteciler, Avrupa'ya ulaşabilmek için sınırın farklı noktalarından kaçak yollarla Yunanistan'a giriş yaptı.

Bunun son örneklerin biri de Meriç Nehri üzerinde yaşandı. Bulgaristan'da doğarak Türkiye'ye giren ve Edirne üzerinden Ege Denizi'ne dökülen Meriç Nehri, Yunanistan ile Türkiye sınırının bir kısmını oluşturuyor.

DIŞİŞLERİ'NDEN GÖÇMEN AÇIKLAMASI

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı da düzensiz göçmenlerle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, Türkiye'deki bazı sığınmacı ve göçmenlerin Batı'ya hareketinin İdlib'deki durumun kötüleşmesi halinde sürebileceğini bildirildi. Açıklamada, "Dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkemizin mülteciler ve sığınmacılara yönelik politikasında bir değişiklik yoktur" ifadelerine yer verildi.

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Son Dakika: Edirne Pazarkule'den Yunanistan'a geçmek isteyen mültecilere gaz bombasıyla müdahale edildi

Yunanistan, Avrupa, Edirne, Güncel


28.02.2020 18:37:56