Son Dakika: Akdeniz'de 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

AFAD, Fethiye açıklarında saat 7.44'te 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Dalaman'ın 43.66 km açıklarında meydana gelen deprem, Yunan Adaları başta olmak üzere Seydikemer, Fethiye, Dalaman, Ortaca, Köyceğiz ve Marmaris ilçelerinde de hissedildi. Deprem ; İzmir, Antalya ve Muğla gibi çevre illerde de hissedildi.

Depremin ardından AFAD'dan yapılan açıklamada, "Akdeniz'de Dalaman açıklarında meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki deprem sonrası şu ana kadar olumsuz bir ihbar alınmamıştır" denildi.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin verilerine göre ise, Yunanistan'ın Rodos Adası açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem Marmaris ve Fethiye civarında da hissedildi.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin verilerine göre Ege Denizi'nde, Rodos Adası'na 40 km uzaklıkta 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

KANDİLLİ: DEPREMİN ŞİDDETİ 5,1

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5,1 olarak duyurdu.

TÜRKİYE'DE DE HİSSEDİLDİ

Deprem, Yunan Adaları başta olmak üzere İzmir, Antalya ve Muğla gibi çevre illerde de hissedildi. Muğla'nın Seydikemer, Fethiye, Dalaman, Ortaca, Köyceğiz ve Marmaris ilçeleri, depremi en çok hisseden bölgeler oldu.

DALAMAN BELEDİYE BAŞKANI: CAN VE MAL KAYBI YOK

Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş, depremle ilgili, "Belirgin bir şekilde hissettik ama şu anda Dalaman'da herhangi bir sıkıntımız, can ve mal kaybımız yok. Depremin her türlüsü korkutucudur. Kaymakam beyle görüştük okulların tatil olması gibi bir durum olmaz. Biraz sonra netleşmiş olur" ifadelerini kullandı.

FETHİYE BELEDİYE BAŞKANI: HASAR YOK

5,0 büyüklüğündeki depreme ilişkin konuşan Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, ilçede hasar olmadığını fakat deprem sebebiyle kısa süreli panik yaşandığını belirtti. Karaca ilçedeki okullarda eğitime ara verilmeyeceğini de sözlerine ekledi.

PROF. TÜYSÜZ: BÜYÜK DEPREM BEKLENTİSİ YOK

Prof. Dr. Okan Tüysüz, NTV televizyonunda depreme ilişkin yaptığı açıklamada "Önemli bir fay vardır, bunun üzerinde olasılıkla meydana gelen bir deprem. Bölge daha önce depremlerle sarsılmış bir bölgedir. Bu 5 büyüklüğünde deprem de bu tektonik yapıdan kaynaklanan depremdir. Fay türü aşağı yukarı Marmara'dakine benzer ama tersi yönde olan bir fay. Bölgede 1971 yılında önemli bir deprem yaşandığı için daha büyük bir deprem beklentisi yoktur. Yüzeyde şiddetli hissedilmiş olması bunun muhtemelen sığ bir deprem olduğunu gösteriyor. İzmir'i ve İstanbul'u da etkilemesi söz konusu değildir." dedi.