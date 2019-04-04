Son Dakika! Ekrem İmamoğlu: 18-20 Bin Arasındaki Fark Korunarak Süreç Tamamlanacak

Resmi olmayan sonuçlara İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'li Ekrem İmamoğlu, geçersiz oyların sayımına ilişkin konuştu. İmamoğlu, "Süreç devam ediyor. 11 ilçede geçersiz oylar sayıldı. 18 bin ila 20 bin arasındaki fark korunarak bu süreç tamamlanacak. Aradaki fark 19 bin 552." dedi.

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında önde olan CHP'li Ekrem İmamoğlu açıklama yaptı. İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"ARADAKİ FARK 19 BİN 552"

''Süreç devam ediyor. 11 ilçede geçersiz oyların sayımı bitmiş durumda. Şu an aradaki fark 19 bin 552 yani 21 bin civarındaki rakamlardan bu süreç başladığında buraya indi. Rakibimizin oyu 4 milyon 151 bin 923'e çıktı. Bu farklar dengeli bir şekilde devam ediyor. Arkadaşlarımın yapmış olduğu simülasyona göre günün sonunda bütün geçersiz oylar sayılsa dahi 18 bin ile 20 bin arasındaki fark korunarak bu süreç tamamlanacak."

AK PARTİ'YE CEVAP: BİR ALGI YÖNETİLMEYE ÇALIŞILIYOR

"Halen yok kameralar önünde başka sayımlar da yapılsın diyen rakibimiz adına konuşan yetkili arkadaşlar ne acı ki seçimden önce dünyanın en güvenilir sistemini anlatırken seçimden sonra oradaki hakime memura müdüre AK Parti adına katılan vatandaşlarımıza bile güvenmeyerek kameralar önünde olsun çağrısı çok vahim bir şey. Sanki geçersiz oylarda 545 sandık sayıldı ve 11 bin oy düştü diyerek bir algı yönetilmeye çalışılıyor. Öyle değil."

ANITKABİR ZİYARETİ

"Fırsatım olsa senenin 365 günü Anıtkabir'e giderim. Dua ederim minnet duygularımı dile getiririm. Gitmeden de ederim. Onun silah arkadaşı olan dedemi anarım. Anıtkabir'e gitmek sağa sola gitmek değildir memlekete olan özendir giderim yine de giderim. Anıtkabir'de ziyaretimin sonrasındaki yazdığım metin bence beni eleştirenler tarafından okunması gereken güzel bir yazı olduğunu düşünüyorum. Benim imzamı eleştiriyorlar."

AFİŞ TARTIŞMASI

"Ben daha kolay bir şey söyleyeyim onlara televizyon kameraları 500 metre yola dönsünler en az 200 afiş görürler. Rakibimin bütün İstanbul'u on binlerce afişle doldurmasının 500 metredeki sayısını paylaşıyorum. 3 bin küsür oyla kendini başkan ilan ettiler. Sonra biz onu 25 ilçeyi kazandık onun için açıyoruz dediler. Keşke oraya Sayın Yıldırım'ın değil de onların fotoğraflarını assaydınız. Anıtkabir'e gitmek sağa sola gitmek değildir. Bu süreç uzamamalıdır. Toplumun mutluluğunu sahada görüyorum.''