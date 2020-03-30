Son Dakika: Ekrem İmamoğlu: İstanbul’da sokağa çıkma yasağı olmalı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fox Tv ekranlarında İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programına konuk oldu. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan İmamoğlu, koronavirüs salgını ile ilgili dikkat çeken bir çağrıda bulundu ve "Sokağa çıkma yasağı Türkiye çapında olmayabilir ama İstanbul 'da olmalı. Hava biraz iyileşince insanlar bir şekilde dışarıya çıkıyor" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"İl idare kurulu ile pandemi kurulunda 2-3 saat çok faydalı vakit geçirdik. Hepimizin ne kadar sorumlu olduğunu hissettik."

"BU DÖNEMDE KESİNTİ YAPILAMAZ"

"Türkiye'nin siteminde belediyelerin bir merkezi idare gelirleri iki yerelde ettiği gelirler var. Türkiye'nin yüzlerce belediyesi için belediyelerin gelirleri şu anda neredeyse sıfır noktasında. Bizim yolcu sayımız onda birine düştü, daha da düşmeli ama o tekerlekler dönüyor. Oradan gelen gelirler de yüzde 10'a düştü. Yerel yönetimlerin direkt vatandaşa dokunduğu bir sistemde, biz bu süreçlerde bu seferberlik ortamını yüklenecek kurumlarız. Dolayısıyla sübvansiyona muazzam ihtiyacımız var. Belediyelerimizin hiçbiri elektrik, su, doğalgaz faturalarında kesinti yapmayacağını açıkladı. Hiçbir vatandaşımız bu süreçte suyundan, elektriğinden şüphe etmesinler. Bu dönemde hiç kimsenin kapısına kesinti için kimse gidemez gitmemeli de zaten."

"İSTANBUL'UN YÜZDE 60'I TEHLİKE ALTINDA"

İstanbul'un yüzde 60'ı tehlike altında. Kent nüfusunun yüzde 15'i dışarı çıksa, 2.5 milyon kişi eder. Hava biraz iyileşince insanlar bir şekilde dışarıya çıkıyor. Türkiye için olmasa bile İstanbul için sokağa çıkma yasağı ilan edilebilir.