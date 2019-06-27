Son dakika! Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı, devir teslim töreni yapılıyor

SAAT 18.58:Resmen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Ekrem İmamoğlu , Saraçhane'deki coşkulu kalabalığa sesleniyor.

Bugün İstanbul'un bayramı. İstanbul'a hayırlı olsun. 31 Mart gecesi durdurmak istedikleri saati 23 Haziran'da millet çalıştırdı millet. Milletin iradesini hiçbir güç geri çeviremez. Milletin iradesini hiç kimse ama hiç kimse yok sayamaz.

İMAMOĞLU GÖREVİ İSTANBUL VALİSİNDEN DEVRALDI

SAAT 18.30: Çağlayan 'da bulunan İstanbul Adliyesi 'ndeki İl Seçim Kurulu'na gelerek mazbatasını alan Ekrem İmamoğlu, görevi devralmak üzere Saraçhane'deki İBB binasına geldi. İmamoğlu, görevi İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan devraldı.

Yerlikaya, "Görevimi şimdi Sayın İmamoğlu'na devrediyorum. Kendisini tebrik ediyor, başarılar diliyorum" dedi.

İmamoğlu ise şunları söyledi: "Sayın valimize çok teşekkür ediyorum. İBB'nin mührünü devraldım. Elbette ki böyle kadim bir kentte belediye başkanlığı yapmanın kutsallığını herkes biliyordur. Bu şehrin maneviyatına, geçmişten bugüne hizmet görmüş tüm alanlarına sahip çıkacak, yanlışlardan sakınacak bir yönetim anlayışını ortaya koymayı istiyorum. İstanbul'umuzun çok şeye ihtiyacı var, Allah mahçup etmesin."

İBB ÖNÜNDE İMAMOĞLU'NU COŞKULU KALABALIK KARŞILADI

İmamoğlu, önce İl Seçim Kurulundan mazbatasını aldı, ardından da devir teslim töreni için, Saraçhane'deki büyükşehir belediyesi binasına geldi. Burada İmamoğlu'nu muhteşem bir kalabalık karşıladı.

BELEDİYE ÇALIŞANLARINDAN SÜRPRİZ

SAAT 18.24:İmamoğlu'na belediye çalışanları da bir sürpriz hazırladı. Çalışanlar yeni başkan Ekrem İmamoğlu'nu Nazan Öncel'in "Kimler gelmiş" şarkısıyla karşılayacak.

"YENİ BİR BAŞLANGIÇ"



SAAT 18.20: İstanbul Büyükşehir Belediyesi 'nin Twitter hesabından da 'Yeni bir başlangıç' etiketiyle bir paylaşım yapıldı.

Ekrem İmamoğlu, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hak yerini buldu, 16 milyon İstanbullu adına mazbatamızı aldık"dedi.

KUTLAMALAR BAŞLADI

SAAT 17.50:Ekrem İmamoğlu için Saraçhane'de düzenlenecek devir teslim töreni öncesi toplanan kalabalık kutlamalara başladı. Devir teslim töreni saat 18.30'da başlayacak.

İMAMOĞLU MAZBATAYI ALDI

SAAT 17.35:İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı Ziya Bülent Öner'den teslim aldı. İmamoğlu, yaptığı teşekkür konuşmasında şunları söyledi:

"Ben de tabii her şeyden önce şehrimize, milletimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. İstanbulumuz hem Türkiyemizin hem Avrupa 'nın en büyük kendi. En doğru işleri yapacağımız bir 5 yılı umarım hep birlikte yaşarız. Tek tek 39 ilçenin, ilçe seçim kurulu başkanlarına, heyetlerine, ilçe seçim kurulu müdürlerine, sandık kurulu üyelerine, sandık kurulunda görev alan tüm siyasi parti temsilcilerine, demokrasinin ana teminatı olan sandıklardan çıkan neticeyi ulaştırarak demokrasiye katkı sunan demokrasi neferlerine teşekkür ediyorum.

Gerçekten en büyük teminattır seçim. Bu bağlamda mutluluğumu ifade etmek isterim. Espriyi yenileyerek sözlerimi tamamlayayım, bugünkü mazbatamda çoğunluğu kadın olan heyetin imzasıyla görevimi teslim alacağım. Bu aynı zamanda yapacağımız kamu görevinde toplumsal cinsiyet adına değerli mesajdır. Bu mesajı da İstanbul'un şehriemini olarak taşıyacağından gurur duyuyorum. Hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum, sağ olun."

ADLİYEYE GELDİ

SAAT 17.30:Adliyeye eşi Dilek imamoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcıları Muharrem Erkek ve Seyit Torun, İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu , İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ile bazı milletvekili ve partililerle protokol kapısından giren Ekrem İmamoğlu, İl Seçim Kurulu Başkanlığı'na giriş yaptı.

İmamoğlu, mazbatasını burada İl Seçim Kurulu Başkanı Ziya Bülent Öner'den aldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen İmamoğlu'nun adliyeye gelişi dolayısıyla adliye çevresinde polis ve adliyenin özel güvenlik ekipleri yoğun önlem aldı.