Ekrem İmamoğlu, vatandaşlara seslendi: Ben Atatürk Cumhuriyeti'nin projesiyim

Ekrem İmamoğlu , Seyrantepe'deki CHP Seçim Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı ilk açıklamanın ardından Beylikdüzü 'ne geçti. İmamoğlu yaptığı açıklamada, "Kıymetli İstanbullular hepinizin huzurunda İstanbullu hemşehrilerime şunu söyleyeceğim güzel yurdumun insanlarına sesleniyorum. Ben bir projeyim. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin, Atatürk Cumhuriyeti'nin projesiyim." dedi.

İşte İmamoğlu'nun konuşmasından satır başları;

"BİZ HERKES İÇİN GELDİK"

Sizlerden bir şey istiyorum. Yanınızdakilerin ellerini tutarak yukarı kaldırın. Barışmaya, buluşmaya, uzlaşmaya geldik. sevgi kazanacak demiştim, ne mutlu bana ki sevgi kazandı. Ben yurdum insanını çok seviyorum. Etnik köken yok, insan var. Biz insana, inanca saygıyla, bu şehrin çocukları için. Biz bu şehrin enerjisi, gençleri için, kadınları, kısacası herkes için geldik.

"BİZ BU TOPRAKLARDA VAR OLANI HATIRLATMAYA GELDİK"

Yıkın bütün önyargıları, Hiç kimsenin giyimi, kuşamı bizi ilgilendirmiyor. Herkesi kucaklamaya geldik. Biz bu şehirde inançlara saygı için geldik. Biz bu topraklarda var olanı hatırlatmaya geldik. Biz Yunus Emre'yi Mevlana'yı Hacı Bektaş 'ı Veli'yi hatırlatmak için geldik. Şehrin gelişmesi için aklı bilimi tercih eden. yok Alevisi Sünnisi herkesi kucaklamaya geldik.

"GELECEĞİ İNŞAA EDECEĞİZ"

Bu şehirde azınlık diye bir şey yok. Bu şehirde Rum'u Ermeni'si Süryanisi herkesi kucaklayacağız. Biz bu şehirde demokrasi inşa edeceğiz. Biz bu şehirde adalete inşa edeceğiz.Biz bu şehirde size söz veriyorum. Geleceği inşa edeceğiz.

"BEN ATATÜRK CUMHURİYETİ'NİN PROJESİYİM"

Kıymetli İstanbullular hepinizin huzurunda İstanbullu hemşehrilerime şunu söyleyeceğim güzel yurdumun insanlarına sesleniyorum. Ben bir projeyim. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin, Atatürk Cumhuriyeti'nin projesiyim.

Siyaseti ahlakla buluşturacağız. Hepinize söz veriyorum çocukların gençlerin Ekrem abisi olmaya geliyorum. Bu şehirde biliyorum bugün demokrasiyi tamir ettiniz. Yaşa İstanbul.

6 Mayıs 'a, o bir avuç insana en güzel cevabı verdiniz helal olsun size. Artık güleceğiz ya artık gülelim. Bu akşam harika bir akşam. Bu akşam muazzam bir akşam. Kıymetli hemşehrilerim size layık olmak için çok çalışacağız.

"SİYASET HİZMET ALANIDIR HİZMET EDECEĞİZ"

Bütün İstanbul'un huzurunda eşime, oğullarıma, Her şey çok güzel olacak diyen Berkay'a ben bu şehrin güzel insanlarına hizmet ederken yine yanımda olacağını bildiğim anneme babama kardeşime yürekten teşekkür ediyorum. Benim ailem benim nefes almamı sağlayacak. Sizin huzurunuzda söz veriyorum benim ailem siyasette ben koşarken sadece bana destek olacak. Siyaset hizmet alanıdır görev alanıdır hizmet edeceğiz.

Hepinizin huzurunda CHP Genel Başkanım Kılıçdaroğlu'na teşekkür ediyorum. İttifakımız İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Akşener'e teşekkür ediyorum. İstanbul ittifakına teşekkür ediyorum. HDP'li kardeşlerim var Ak partili kardeşlerim var MHP 'li kardeşlerim var Saadet Partisi , Demokrat Partili hemşehrilerim partiler hizmet için araçtır. Liderleri farklı yerlere koyarak milletimizin iradesini sıkıntıya sokmayacağız.