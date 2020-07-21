Son dakika... El emeği ürünler Muratpaşa'nın fuayesinde açıldı

Elele Avrupa Engellilere ve Yaşlılara Yardım Vakfı'nın kadınların el emeği göz nuru ürünlerinden oluşan hayır pazarı Muratpaşa Belediyesi fuayesinde açıldı. Cuma gününe kadar ziyaret edilebilecek standların açılışını Belediye Başkanı Ümit Uysal yaptı.

Başkan Uysal, burada yaptığı konuşmada Muratpaşa Belediyesi olarak sivil toplum kuruluşlarıyla ortak iş yapmayı, onlara olanak sağlamayı önemseyen bir kurum olduklarını söyledi. "Bunu genel bir politik duruşumuz olarak sürdürülebilir şekilde devam ettiren bir belediyeyiz" diyen Başkan Uysal, Elele Avrupa Engellilere ve Yaşlılara Yardım Vakfı'nın düzenlendiği etkinliğin bu anlamda bu duruşun yeni bir halkası olduğuna dikkat çekti. Uysal, "Katkı veren sivil toplum kuruluşumuza ve bütün sanatçı hanımefendilere teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun" dedi.

Elele Avrupa Engellilere ve Yaşlılara Yardım Vakfı Genel Başkanı Cengiz Hocazade ise "Başkanımız Sayın Ümit Uysal'ın yapmış olduğu çalışmalar dolayısıyla kutluyorum ve gerek Almanya'dan gerekse Türkiye'nin dört bir yanından sivil toplum kuruluşlarına vermiş olduğu bu destekten dolayı şahsım ve vakfımız olarak teşekkür ediyor ediyorum" şeklinde konuştu.

Başkan Uysal açılışın ardından Vakıf Başkanı Hocazade, vakfın Antalya Şube Başkanı Birsen Türkay ve Antalya Kadın Kolları Başkanı Serap Sayan'la birlikte alanı gezdi. - ANTALYA