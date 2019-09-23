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Son Dakika: El yapımı patlayıcı infilak etti: 2 askerimiz şehit

Son dakika: Irak'ın kuzeyinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 askerimiz şehit oldu.

23.09.2019 13:17Son Dakika: El yapımı patlayıcı infilak etti: 2 askerimiz şehit

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak Kuzeyinde 23 Eylül 2019 tarihinde, ikmal konvoyunun geçişi esnasında PKK'lı bölücü teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.

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