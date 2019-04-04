Son Dakika! Elazığ'da 5,2 Büyüklüğünde Deprem! Birçok İlde Hissedildi

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5.2 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta da hissedildi. AFAD, yerin 9.4 kilometre altında meydana gelen depremin saati ise 20.31 olarak açıkladı. Deprem can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

AFAD'DAN İLK AÇIKLAMA

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Elazığ'daki depreme ilişkin, "Hissedilen şehirler ve köylerle irtibata geçtik. Gelişmeleri takip ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Güllüoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Elazığ'da ilk belirlemelere göre 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Hissedilen şehirler ve köylerle irtibata geçtik. Gelişmeleri takip ediyoruz. Geçmiş olsun." ifadelerine yer verdi.

"KIZILAY EKİPLERİMİZ TARAFINDAN YAKINDAN TAKİP EDİLMEKTEDİR"

Kızılay ise "Elazığ'da meydana gelen ve ilk belirlemelere göre 5,2 büyüklüğündeki deprem sonrası gelişmeler Kızılay ekiplerimiz tarafından yakından takip edilmektedir" açıklamasını yaptı.