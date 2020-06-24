Son dakika! Elazığ'da 51 kişiye uyuşturucudan işlem yapıldı

Son dakika haberi... Elazığ'da 51 kişiye uyuşturucudan işlem yapıldıELAZIĞ'da, polis ekiplerince, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında son 1 haftada 51 şüpheliye yasal işlem yapıldı.

24.06.2020 19:00 | Son Güncelleme: 24.06.2020 20:32
Elazığ'da 51 kişiye uyuşturucudan işlem yapıldı
ELAZIĞ'da, polis ekiplerince, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında son 1 haftada 51 şüpheliye yasal işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarda, son bir haftada 6 şüpheliye uyuşturucu madde ticaretinden, 45 şüpheliye de uyuşturucu madde kullanmaktan yasal işlem yapıldı. Uygulamalar sırasında yapılan üst aramalarında ise bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Son dakika! Elazığ’da 51 kişiye uyuşturucudan işlem yapıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Elazığ, Güncel, Haber

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