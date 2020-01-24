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Son Dakika: Elazığ'da 6.5 büyüklüğünde bir deprem oldu

Son dakika: Kandilli Rasathanesi'nin verilerine Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.5 büyüklüğünde bir deprem oldu. Elazığ'daki deprem çevre illerle birlikte Diyarbakır Adıyaman ve Samsun'da da hissedildi. Elazığ Sivrice'deki büyük depremin ardından 5,4 büyüklüğünde yeni bir deprem daha meydana geldi.

24.01.2020 21:02 | Son Güncelleme: 24.01.2020 21:25

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine 'ın ilçesinde 6.5 büyüklüğünde bir deprem oldu. Depremin yerin 10 kilometre altında gerçekleştiği açıklandı.

Elazığ'daki deprem çevre illerle birlikte Diyarbakır Adıyaman ve Samsun'da da hissedildi.

AFAD BAŞKANI'NDAN İLK AÇIKLAMA

6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, açıklamalarda bulundu. Güllüoğlu, "Ekiplerimiz bir yıkım var mı, enkaz altında olan var mı, incelemelere başladı. Yakından takip ediyoruz. Ekiplerimiz saha çalışmalarını yürütüyor. Sivrice'deki deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti" dedi.

5.4 ŞİDDETİNDE BİR DEPREM DAHA MEYDANA GELDİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'ne göre 21: 08'de merkez üssü Elazığ Sivrice ilçesi olan 5.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

ElazığElazığ'daki deprem sonrası AFAD Başkanı'ndan ilk açıklama

Son Dakika: Elazığ'da 6.5 büyüklüğünde bir deprem oldu

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