Son Dakika: Depremde evi tamamen yıkılanlara 41 bin lira yardım yapılacak

Elazığ Sivrice 'de Cuma akşamı meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bölgede bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum kabinedeki diğer bakanların katılımıyla bölgedeki son durumu aktardı. Bakan Soylu, depremde evi yıkılanlar için eşya yardımı olarak 30 bin lira, kira yardımı için ise 11 bin lira olmak üzere toplamda 41 bin lira yardım yapılacağını söyledi. Soylu, köy evleri için de 16 bin lira destek verileceğini belirtti.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

Depremden hemen sonra başlayan arama kurtarma çalışmaları sonrası 45 vatandaşımızı enkaz altından sağ salim çıkarabildik. 35 vatandaşımızı Elazığ'da 4 vatandaşımızı da Malatya'da kaybettik. Şu ana kadar 948 artçı deprem meydana geldi. Bu depremlerin 21'i 4 ve üzeri. Depremin hemen akabinde bir şehrin hayatını devam ettirebilmesi için tüm imkanlar kullanıldı. Hastanelerimiz hizmetlerini aralıksız ve aksaksız yerine getirdi. Öncelikle arama kurtarmacılara çok teşekkür ediyorum. Sayıları bini bulan STK'lara da çok teşekkür ederim. 24 saat esası itibariyle hem çadır kuran hem arama kurtarma yapan tüm STK'lara teşekkür ediyoruz.

"HASAR TESPİT ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR"

Depremin hemen ardından MEB tüm deprem öğretmenlerini çocukların psikolojileri için görevlendirdi. Şu ana kadar 45 barınma alanı belirledik. Köylerimizi de ihmal etmedik. Hem hasar tespiti yapılıyor hem de çadır ve erzak temini devam ediyor. Bölgeye depremden sonra 24 bin 402 çadır sevk edildi. Çok doğal olarak artçı depremler vatandaşımızı tedirgin etmeye devam ediyor.

Hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor. Tarım Bakanlığı ahırlar ve depremden etkilenen hayvanlarla çalışmalarını devam ettiriyor. Elazığ ve Malatya'da kamu kurumları çalışmaya başladılar. Bir aksaklık olmayacak. Adalet Bakanımız da burada. 34 okulumuz açık, spor salonlarımız, gençlik merkezlerimiz, taziye merkezlerimiz açık. Kıraathanelerle görüştük ve 24 saat açık olacaklar. Oralardan da halkımız faydalanabilecek.

"EVİ YIKILANLARA TOPLAM 41 BİN LİRA YARDIM YAPILACAK"

Şu ana kadar 2000 üzerinde hasarlı bina söz konusu. Kira yardımı yapacağız. Ama bu kadar kiralık ev bulunamayacağı için, barınma merkezleri de oluşturuyoruz. Buna ilaveten Elazığ merkez Aşağı Holpenk'te 1000 konteynerlik geçici konaklama merkezinin yapımına başlandı. Bin ailenin barınacağı bir yeri hazırlıyoruz. Tüm altyapısıyla beraber bir konteyner kent oluşturuyoruz.

Toplam 24 milyon lira şehrimize bağış yapıldı. Evi tamamen yıkılan vatandaşlarına eşyalarını almak için izin vermeyeceğiz. Eşya yardımı olarak 30 bin lira acil kira 11 bin lira ödeme yapılacak. Toplam 41 bin lira yardım yapılacak. Köy evleri için 16 bin lira destek vereceğiz.

Dün akşam TV8'de çok ciddi bir bağış kampanyası yapıldı. 2 milyondan fazla kişi SMS desteği verdi. Son teşekkürüm Diyarbakır annelerine. Atkı ve bere örerek yardım yapıyorlar.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Toplam 1607 vatandaşımız hastanelere müracaat etti. Hastanelerde tedavileri devam eden 86 vatandaşımız var. 18 vatandaşımızın yoğun bakımda tedavilerine devam ediliyor.

"YARALILARIN SAĞLIK DURUMLARI İYİ"

Durumu ağır olan vatandaşımız bulunmuyor. Enkazdan çıkarılırken bazı yararlılarımızın olduğu malum. Sağlık durumları hakkında bilgi vermem gerekirse Azize Çelik'in gene durumu iyi tedbir amaçlı yoğun bakımda tedavisi devam ediliyor. 2,5 yaşındaki Yüsra Yıldız ve annesi Ayşe Yıldız'ın tedavileri devam ediyor. Yüsra'nın bacaklarında ezikleri vardı ödem nedeniyle tedavisi yapıldı. Annesinin yoğun bakım şartlarında tedavisi devam ediyor.

Şu an sahada 2620 kişinin hizmet verdiklerini söylemek istiyorum. Herhangi bir sağlık kuruluşumuzun depremde hasar görmediğini söylemek istiyorum.

Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları:

Depremin olduğu ilk andan itibaren Elazığ'a tüm ekiplerimizle hareket ettik. 500 kişilik ekibimizle hasar tespit çalışmalarına devam ediyoruz. Arkadaşlarımız bu çalışmaları titizlikle yapmaya devam ediyor. Bugün itibarıyla Elazığ merkez sivrice ve maden de 50 yıkık binamız mevcut. 308 ağır hasarlı, 150 de orta hasarlı binamız mevcut. Bu binalarımızdan 22 tanesi acil yıkılacak binalardan oluşuyor.

"DÜN İTİBARİYLE YIKIMLARI BAŞLATTIK"

İçine girmeye izin vermeyeceğimiz binalardan ibaret. Dün itibarıyla yıkımlarını başlattık. Arama kurtarma çalışmalarımı tamamlanmak üzere. Sürsürü mahallesinde yıkılan Dilek sitesi yanında bulunan hasarlı binaların da tespitlerini yapmaya başladık. 9 binada ağır hasar binaların tespitini yaptık. Bu binaların da yıkılması gerektiği ortaya kondu. Bu bölgede 184 daire riskli durumda. Amacımız Kartal'da olduğu gibi en geç Şubat sonu temelini atıp yıl sonuna kadar da vatandaşlarımıza konutlarını teslim etmektir."