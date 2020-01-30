Son Dakika: Elazığ'da yıkılan her bina için yedi farklı soruşturma başlatıldı

Elazığ Başsavcılığı, 41 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan 6.8'lik depremde yıkılan her bina için 7 farklı soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Başsavcılık, "Yıkılan her binayla ilgili ayrı soruşturma açıldı, delil toplama devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklama şu şekilde:

"Elazığ ili Sivrice İlçesi Merkezli 24/01/2020 tarihinde saat 20: 55'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde toplam 38 vatandaşımız (34'ü yıkılan binalarda olmak üzere, 3'ü kalp krizi geçirme ve 1'i başına moloz düşmesi nedeniyle) hayatını kaybetmiştir. İl Merkezinde Sürsürü Mahallesinde çöken bir binada 14, Mustafapaşa Mahallesinde Çöken iki ayrı binada 14, Gezin kasabasında yıkılan bir binada 3, Sivrice ilçesi Çevrimtaş köyünde yıkılan 2 farklı yapıda birer, Sivrice ilçesi Ilıncak köyünde yıkılan bir kaybettiği tespit edilmiştir. Yıkılan her binayla ilgili 7 farklı soruşturma başlatılmıştır. Hasar gören bütün binalarla ilgili ayrı bir soruşturma açılmış olup, toplam 8 farklı soruşturma da delil toplama süreci devam etmektedir. Soruşturmalar kapsamında görevlendirilen bilirkişiler yıkılan ve hasar gören binalardan beton örnekleri almıştır. İncelemeler halen devam etmektedir.Yıkılan binaların yapımından sorumlu gerçek ve tüzel kişilerin tespit edilmesi için yer yönetimlerden ruhsat, proje, plan ve kroki işlemlerinin örnekleri talep edilmiştir. Depremin ardından sosyal medyada kamu barışını bozucu nitelikte paylaşımlar ve kişiler ile ilgili de ayrı bir soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca evleri hasar gören vatandaşlarımızın kiralık ev arayışına girmesi nedeniyle ev kiralarında yüksek miktarda artış olduğu iddialarını incelemek üzere ayrı bir soruşturma başlatılmıştır. Bir kez daha depremde vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı,yaralılara da acil şifalar diliyoruz."

41 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremde 41 kişi hayatını kaybetmiş, 1704 vatandaşımız yaralanmıştı.

HASAR TESPİTİ YAPILAN BİNA SAYISI 2 BİN 945

Elazığ ve Malatya'da incelenen 2 bin 945 binadan 87'sinin yıkıldığı, bunlardan 1287'sinin ağır hasar aldığı, 56'sının orta ve 876'sının az hasarlı olduğu, acil olarak yıkılacak 12 binanın tespit edildiği, 627 binanın ise hasar görmediği kaydedilmişti.

YAKLAŞIK 80 MİLYON LİRA YARDIM TOPLANDI

AFAD dün yaptığı yazılı açıklamada toplam yardımın 71 milyon TL olduğunu duyurmuştu. Bu sabah yapılan açıklamada ise gelen yardım toplamı 79 milyon 600 bin TL olarak duyuruldu. Yardımlarda bir günde 8 milyon TL'yi aşan artış yaşandı.

1553 KİŞİ HASTANELERDEN TABURCU EDİLDİ

AFAD, Elazığ ve Malatya bölgesinde çalışmalarının devam ettiğini, hastanelere başvuran 1607 kişiden 1553'ünün taburcu edildiğini ve 7'si yoğun bakım altında toplam 54 kişinin tedavisinin devam ettiğini duyurdu.

ACİL YIKILACAK 180 BİNA TESPİT EDİLDİ

Bölgede, şu ana kadar büyüklüğü 4'ün üzerinde 22 artçı olmak üzere toplam 1565 artçı deprem meydana geldiği kaydedilen açıklamada, "Hasar tespit çalışmalarını yürüten 1030 teknik personelin çalışması sonucunda, Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta şu ana kadar incelenen 30 bin 848 binadan 547'sinin yıkıldığı, 6 bin 270'inin ağır hasar aldığı, 962'sinin orta ve 10 bin 273'ünün az hasarlı olduğu belirlenmiştir. Acil olarak yıkılacak 180 binanın tespit edildiği çalışmalarda, 12 bin 615 binanın ise hasarsız olduğu tespit edilmiştir" denildi.

NE OLMUŞTU?

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8'lik depremin ardından 41 kişi enkaz altında kalarak hayatını kaybetmiş, 45 kişi enkazlardan sağ kurtarılmış ve bin 607 kişi yaralanarak hastanelere başvurmuştu.

Hastaneye başvuran yaralıların bin 540'ı taburcu edilirken, 11'i yoğun bakımda olmak üzere 67 kişinin tedavilerinin sürdüğü aktarıldı. Ayrıca açıklamada, 6.8'lik depremin ardından büyüklüğü 4'ün üzerinde 22 deprem meydana geldiği, toplam artçı sayısının ise bin 348 olduğu kaydedildi.

Depremin ardından bir çok yardım kampanyası düzenlenmiş, bölgeye destek olmak isteyen vatandaşlarımız hem nakit hem de çeşitli yardımlarla depremzedeleri yalnız bırakmamıştı.