Son Dakika: Elazığ'daki şiddetli deprem sonrası telefon hatlarında sorun yaşanıyor

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine Elazığ 'ın Sivrice ilçesinde 6.8 büyüklüğünde bir deprem oldu. Elazığ'daki deprem çevre illerle birlikte Diyarbakır Adıyaman ve Samsun'da da hissedildi.

TELEFON HATLARINDA SORUN YAŞANIYOR

Elazığ'daki korkutan deprem sonrasında telefon hatlarında yaşanan sorun nedeniyle vatandaşlar iletişim kuramıyor.

AFAD BAŞKANI'NDAN İLK AÇIKLAMA

Öte yandan, 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, açıklamalarda bulundu. Güllüoğlu, "Ekiplerimiz bir yıkım var mı, enkaz altında olan var mı, incelemelere başladı. Yakından takip ediyoruz. Ekiplerimiz saha çalışmalarını yürütüyor. Sivrice'deki deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti" dedi.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: 4-5 YIKIK BİNA VAR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise depreme ilişkin yaptığı açıklamada, "Elazığ Sivrice'ye sınır olan yerlerin tamamıyla irtibat kurduk. Bütün arkadaşlarımız görevleri başındalar. Sivrice merkezde 4-5 yıkık bina var, herhangi bir can kaybı şu ana kadar yok, 2 yaralı var." dedi

AKAR'DAN DEPREM AÇIKLAMASI

Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yaptı, "İl merkezi ve askeri tesislerden olumsuz bir haber yok" dedi.

FAHRETTİN ALTUN: DEVLETİMİZ TÜM KURUMLARIYLA TAKİPTE

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, depremin ardından, "Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun! Devletimiz ilgili tüm kurumlarıyla olayın takipçisidir, vatandaşlarımızın emniyeti, can güvenliği önceliğimizdir. Allah milletimizi her daim korusun, kollasın!" açıklamasında bulundu.