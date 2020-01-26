Son dakika: Elazığ'daki depremde 4 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Elazığ 'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye sevk edilen ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Arama kurtarma çalışmalarında 4 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e yükseldi.

ilk tespitlere göre; 72 binanın yıkıldığı, 514'ünün ağır hasar aldığı ve 409'unun az ve orta hasarlı olduğu aktarıldı. Elazığ'daki deprem sonrası AFAD koordinasyonundaki müdahale faaliyetleriyle enkazdan sağ çıkarılan kişi sayısı 45'e yükseldi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı saat 20.00 sıralarında yaptığı açıklamada, 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası, 14'ünün büyüklüğü 4'ün üzerinde olan 599 artçı deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Deprem sonrası AFAD koordinasyonundaki müdahale faaliyetleri ile enkazdan sağ kurtarılan kişi sayısı, 45'e yükseldi. Ne yazık ki hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 31 oldu. 1607 vatandaş ise depremden sonra hastanelere başvurdu" denildi. AFAD açıklaması sonrası dört cansız bedene daha ulaşıldı ve can kaybı 35'e yükseldi.

AFAD YARDIM İÇİN HESAP NUMARASI PAYLAŞTI

AFAD depremzedelere yardım etmek isteyen vatandaşlar için de bir paylaşım yaptı. İsteyen vatandaşlar aşağıdaki banka hesap numaralarına para göndererek ve sms atarak depremzedelere yardımda bulunabilecek.

ÇALIŞMALAR TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR

Önceki gün merkez Sivrice İlçesi'ne bağlı 6.8 şiddetinde meydana gelen deprem sonrası Elazığ'da bazı bölgerde yıkım yaşanmıştı. Yaşanan yıkım sonrası bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Ekipler 24 saat aralıksız gece eksi 8 dereceleri bulan havada çalışmalarına hız kesmeden sürüyor.

İKİ CEZAEVİ BOŞALTILIYOR

Adalet Bakanlığı da Adıyaman Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki hasarla ilgili bir açıklama yaptı.

"İncelenen bina ve kurumlarımızda küçük çaplı hasarlar görülmüş, herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın bulunmadığı tespit edilmştir" denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Adıyaman Kapalı Ceza İnfaz kurumunda bazı bölmelerde kısmi çatlaklar oluştuğu için 814 hükümlü ve tutuklu tedbiren Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki cezaevlerine nakledilmeye başlanmıştır."

İlerleyen saatlerde Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den de bir açıklama geldi. Gül, Adıyaman Kapalı Ceza infaz Kurumu'nun yanı sıra Sivrice Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki 126 tutuklu ve hükümülnün de tedbiren başka illerdeki kurumlara nakledilmeye başlandığını duyurdu.