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Son dakika: Elazığ'daki depremde ölü sayısı 38'e yükseldi

Son dakika: Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin en çok yıkıma neden olduğu bölgelerden biri olan Sürsürü Mahallesi'nde arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Sürsürü'de 4, Mustafa Paşa'da bir kişinin cansız bedeni enkazdan çıkarıldı. Depremde can kaybı 38'e yükseldi.

26.01.2020 16:10 | Son Güncelleme: 26.01.2020 17:25

Anadolu'nun birçok kentini etkileyen depreminde toplamda 30 bina yıkılırken, ilk tespitlere göre; 72 binanın yıkıldığı, 514'ünün ağır hasar aldığı ve 409'unun az ve orta hasarlı olduğu aktarıldı. Elazığ'daki deprem sonrası AFAD koordinasyonundaki müdahale faaliyetleriyle enkazdan sağ çıkarılan kişi sayısı 45'e yükseldi.

Elazığ Sivrice merkezli deprem, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Tunceli, Samsun, Tokat, Çorum, Sivas, Niğde, Kayseri Kırşehir, Trabzon, Ordu ve Giresun'da da hissedildi.

DEPREMDE CAN KAYBI 38'E YÜKSELDİ

Mustafa Paşa mahallesinde ise bir kişinin cansız bedenine ulaştı. Depremde can kaybı 38'e yükseldi. Enkazdan şu ana kadar 45 kişi sağ olarak kurtarıldı.

Öte yandan Mustafa Paşa mahallesinde enkaz altında kimsenin kalmadığı düşünülüyor.

13 KİŞİ YOĞUN BAKIMDA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklama, "Hastanelerimize başvuran kişi sayısı 1607. Üçte ikisi panik ve kaygı sebebiyle müracaat etmiştir. 594 kişi yaralı. Hastanelerde tedavileri devam eden hasta sayısı 104'e düştü. Şu an Elazığ'da toplam yoğun bakımda yatan hasta sayısı 13" dedi.

1521 BİNA ANALİZ EDİLDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Bölgeye 7 bin 505 çadır ulaştırılmış olup; ihtiyaç duyulan çadırların dağıtımı ve kurulumu tamamlanmıştır. Hasar tespit çalışmaları kapsamında 1521 bina analiz edilmiştir" denildi.

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Mustafa Paşa, Elazığ, Güncel


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