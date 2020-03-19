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Son Dakika: Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem oldu

Son dakika: Elazığ'ın Sivrice ilçesinde, Richter ölçeğine göre 5.0 büyüklüğünde ve kısa süre sonra 3.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremler, Elazığ merkez ve ilçelerinin yanı sıra çevre illerden de hissedildi.

19.03.2020 21:01 | Son Güncelleme: 19.03.2020 21:29

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre saat 20.53'te merkez üssünü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi . Yerin 13.20 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Elazığ merkez ve ilçeleri ile Malatya, Diyarbakır, Tunceli ve Bingöl'den de hissedildi.

SİVRİCE'DE BİR DEPREM DAHA OLDU

Depremden kısa süre sonra saat 21.05'te bu kez yine merkez üssü Sivrice'de 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybına yol açmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin büyüklüğünü 5.0 olarak açıkladı.

ELAZIĞ OCAK AYINDA 6.8 İLE SALLANMIŞTI

24 Ocak'ta merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. 24 Ocak Cuma akşam saatlerinde meydana gelen depremde, 35'i Elazığ'da, dördü Malatya'da olmak üzere en az 41 kişi hayatını kaybetmiş, 1.607 kişi de yaralanmıştı.

Son Dakika: Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem oldu
Son Dakika: Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem oldu

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Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem oldu
Etiketler : Güncel

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