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Son dakika: Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Son dakika: Elazığ'ın Sivrice ilçesinde bugün saat 14.42'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem; Gaziantep, Malatya ve Tunceli'de de hissedildi.

17.02.2020 14:52 | Son Güncelleme: 17.02.2020 15:06

Doğu Anadolu Bölgesi'nde 4.2 şiddetinde korkutan bir deprem meydana geldi. Elazığ, Gaziantep, Malatya ve Tunceli'de hissedilen depremin merkez üssünün Elazığ'ın Sivrice ilçesinin Akseki bölgesi olduğu açıklandı. 14.42'de meydana gelen deprem, yerin 4.1 kilometre derinliğinde meydana geldi. Öte yandan Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.5 olarak açıkladı.

41 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

24 Ocak'ta Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.8'lik deprem meydana gelmiş ve 37'si Elazığ'da 4'ü Malatya'da olmak üzere 41 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. 2 binin üzerinde binanın hasar gördüğü bölge için yaklaşık 100 milyon liralık yardım toplanmıştı.

Son dakika: Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

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