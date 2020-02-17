Son dakika: Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Doğu Anadolu Bölgesi'nde 4.2 şiddetinde korkutan bir deprem meydana geldi. Elazığ, Gaziantep, Malatya ve Tunceli'de hissedilen depremin merkez üssünün Elazığ'ın Sivrice ilçesinin Akseki bölgesi olduğu açıklandı. 14.42'de meydana gelen deprem, yerin 4.1 kilometre derinliğinde meydana geldi. Öte yandan Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.5 olarak açıkladı.

41 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

24 Ocak'ta Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.8'lik deprem meydana gelmiş ve 37'si Elazığ'da 4'ü Malatya'da olmak üzere 41 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. 2 binin üzerinde binanın hasar gördüğü bölge için yaklaşık 100 milyon liralık yardım toplanmıştı.