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Son dakika: Elazığ ve Malatya'daki işletmeler, 100-150 bin lira arasında faizsiz kredi kullanabilecek

Son dakika: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Elazığ ve Malatya'daki işletmelerin, istihdam durumuna göre 100 bin ile 150 bin lira arasında faizsiz kredi kullanabileceğini söyledi.

15.02.2020 10:59 | Son Güncelleme: 15.02.2020 11:19

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 6,8'lik depremin yaşandığı Elazığ ve Malatya'daki işletmeler için güzel haberi duyurdu. Bakan Varank, işletmelere istihdam durumuna göre 100-150 bin lira arasında faizsiz kredi verileceğini söyledi.

Bakan Varank konu hakkında şu açıklamaları yaptı:

"(Elazığ ve Malatya) İmalat sanayinde faaliyet gösteren işletmeler, depremden fiziki olarak zarar görmese de KOSGEB'in İmalat Sanayi İşletme Kredisi Faiz Desteği Programından faydalanabilecekler. Bu şu anlama geliyor. 50 ve altı çalışanı olan işletmeler, 100 bin liraya kadar kullanacakları kredide, 50'den fazla istihdamı olan işletmeler 150 bin liraya kadar kullanacakları kredide, faizsiz ve 1 yıl geri ödemesiz KOSGEB'in faiz desteği programından yararlanacak."

"BU KOŞULLAR ALTINDA YATIRIM YAPAN KAZANIR"

Yatırımcılara da seslenen Bakan Varank, "Kaynakları yatırımlara yönlendirmenin aslında şu anda tam vakti. Finansman maliyetleri düşüyor, ekonomiye olan güven artıyor. Üretim cephesinden güzel birbiri ardına geliyor. Aralık ayı sanayi üretimi piyasa beklentilerinin oldukça üzerinde gerçekleşerek yüzde 8,6'lık bir artışa imza attı. Endeksin alt bileşenlerinde de güçlü bir performans gördük. Geçtiğimiz senenin üçüncü çeyreğinde başlayan büyüme, bu sene güçlenerek devam edecek. Şundan emin olabilirsiniz. Bu koşullar altında yatırım yapan kazanır. Büyüyen pastadan hak ettiği payı alır" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Elazığ ve Malatya'daki işletmeler, 100-150 bin lira arasında faizsiz kredi kullanabilecek

Ekonomi, Güncel


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