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Elektrik fiyatlarına yüzde 14.9 zam geldi

Elektrik fiyatlarına 1 Ekim'den geçerli olmak üzere zam yapıldı. EPDK'nın bugün saat 13:00'te gerçekleşen zirvesi sonrasında zam kararı çıktı. Buna göre, elektrik fiyatları konut, sanayi ve ticarethanelerde yüzde 14.90 zamlandı.

30.09.2019 19:02

Elektrik fiyatı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) bugün saat 13'te yaptığı toplantının ardından zamlandı. Maliyet artışlarının değerlendirildiği toplantıda 1 Ekim itibarıyla elektrik fiyatının konut, sanayi ve ticarethanelerde yüzde 14.90 artmasına karar verildi.

EPDK'den yapılan açıklamada, söz konusu fiyat artışında, bir önceki tarife dönemine göre Elektrik Üretim AŞ'nin (EÜAŞ) toptan satış tarifelerindeki değişimin en önemli etken olduğu kaydedildi.

ZAM MALİYET ARTIŞI KAYNAKLI

Açıklamada, "1 Ekim 2019 tarihinden itibaren geçerli olan elektrik piyasası tarifelerini belirleyen maliyet bileşenlerinde oluşan artışlar nedeniyle görevli tedarik şirketlerinden elektrik enerjisi satın alan tüketicilerin tükettiği elektrik tarifelerinde vergi ve fonlar dahil yüzde 14,9 artış yapılmıştır. Bu kapsamda, 1 Ekim itibariyle mesken abonelerince 100 kilovatsaat elektrik enerjisi için vergi ve fonlar dahil olmak üzere 71,02 lira ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

YENİ TARİFE 3 AY GEÇERLİ OLACAK

Yeni tarifenin, olağanüstü bir gelişme olmadığı takdirde 31 aralık 2019 tarihine kadar olan 3 aylık dönemde geçerli olması bekleniyor.

1 TEMMUZ'DA DA ZAM GELMİŞTİ

Elektrik fiyatları 1 Temmuz'da da konut, ticarethane ve sanayide ortalama yüzde 14.98 oranında artırılmıştı. EÜAŞ'ın, elektrik dağıtım ve perakende şirketlerine ikili anlaşmalarla sattığı, "toptan" olarak tanımlanan elektriğin birim fiyatı da 20,5 kuruşa yükseltilmişti. Yeni tarifede toptan elektrik fiyatları da 35 kuruşa yükseldi. Böylelikle toptan elektrikte artış yüzde 70 oldu.

Elektrik fiyatlarına yüzde 14.9 zam geldi

3. Sayfa, Ekonomi, Güncel

YORUMLAR(189)
BİRAZ MERHAMET:Allah millete yardım etsin. Gerçekten işimiz dahada zorlaştı. Millette para kalmadı ki elektrik faturası ödesin. Zamlardan bunaldık artık.
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MEMUR:yazıklar olsun
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ALLAH BÜYÜKTÜR:KENDİ ÜLKEMİZDE BARINAMAZ HALE GELDİK HELAL LOKMA PEŞİNDEN KOŞMAKTAN PERİŞAN OLURKEN BİZ BAZILARI BİZİM HELAL EKMEĞİMİZDEN GEÇİNİYOR YETERRRRR GEÇİNEMİYORUZZZZZZZ
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GILLI GOCUK:oyşş. ıhh. vışşş. nede güzel geçiriyorsunuz ohhhşşş. sanırım dünya bizi kıskan manya devam edicek
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ZIYA:100 SENE KIMSE DÜZELTEMEZ BU ÜLKEYI ÜLKENIN HER KURUMU TAHRIP OLMUS ITIBARDAN TASARUF OLMAZ DIYENLERIN MARIFETI
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ERMAN:Abartmayın.önceden de olmuyormuydu
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NARKOZ ETKİSİ FAZLA UZUN SÜRDÜ:Nede yemeğe alışılmışın..
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SIVASLI:ERMAN TOROGLU MUSUN SEN YOKSA. . . . . ONCEDEN DE YAPILIYODU AMA MAASLARDA O KADAR ZAMLANIYODU TUZU KURU
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RİZA:Erman sen yuzde 50 zamli ode kardes sana az bile!
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VATANDAŞ:TR mükemmelsin! En baba kapak bu olsa gerek. . .
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