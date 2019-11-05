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Son dakika: Eminönü'ndeki balıkçılar için yürütmeyi durdurma kararı kaldırıldı

Son dakika: İstanbul Eminönü'ndeki balıkçıların tahliyesine ilişkin mahkemenin verdiği yürütmeyi durdurma kararı kaldırıldı. Tahliyeye ilişkin yasal süreç devam edecek.

05.11.2019 17:04 | Son Güncelleme: 05.11.2019 17:20

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Eminönü'ndeki balıkçılar arasındaki tahliye olayına ilişkin mahkeme kararını verdi. Balıkçıların başvurusu üzerine verilen yürütmeyi durdurma kararı, bugün kaldırıldı. Söz konusu tahliyeye ilişkin yasal süreç devam edecek.

TAHLİYE KARARI DURDURULMUŞTU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Eminönü'nde balık ekmek satan iş yerlerinin boşaltılması için ihtarname göndermişti. Balıkçılar ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı kararın iptali için İstanbul 4. İdare Mahkemesi'ne dava açmıştı. Mahkeme ise Cuma günü, yürütmeyi durdurma kararı vermişti.

TAHLİYE İŞLEMİ KALDIĞI YERDEN DEVAM EDECEK

Balık ekmek tekneleri ile ilgili önemli bir gelişme daha yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, tahliyeye ilişkin sürecin kaldığı yerden devam edeceğini açıkladı.

Ongun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "İstanbul 4. İdare Mahkemesince Eminönü'ndeki balıkçı teknelerinin tahliyesiyle ilgili açılan davada savunmamız sonrası davanın incelenmeksizin reddine karar verilmiş olup "yürütmeyi durdurma" kararı ortadan kalkmıştır. Tahliyeye ilişkin yasal süreç kaldığı yerden devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Eminönü'ndeki balıkçılar için yürütmeyi durdurma kararı kaldırıldı

Ekonomi, Güncel


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