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Son dakika: Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında elektrik fiyatlarında artış olmayacak

Son dakika: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında elektrik fiyatlarında artış olmayacak.

26.03.2020 14:01 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:17

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, koronavirüsle mücadele sürecinde yılın ikinci çeyreğinde elektrik fiyatlarına zam yapılmayacağını söyledi.

Bugün yapılan kurul toplantısında 2020 Nisan-Haziran dönemine ilişkin elektrik tarifelerinin belirlendiğini kaydeden Yılmaz, "2020 yılı Nisan- Mayıs- Haziran aylarına yönelik herhangi bir fiyat artışı söz konusu değildir" ifadesini kullandı.

'ENERJİ SEKTÖRÜ ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMALI'

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde elektrik ve doğal gazda kesinti yapılmaması ile ilgili de değerlendirmelerde bulanan Başkan Yılmaz enerji sektörünün üzerine düşen fedakârlığı yapması gerektiğini vurguladı.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN VERDİĞİ MESAJ ÇOK NET"

Kararın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla alındığını vurgulayan Yılmaz, "Sayın Cumhurbaşkanımızın elektrik ve doğal gaz kesme konusunda verdiği mesaj çok net. Sosyal devlet olmanın gereği ile biz de bu süreci yakından takip ediyoruz. Hizmetlerin aksamaması ve vatandaşlarımızın mağdur edilmemesi hayati önem taşıyor. Enerji sektöründe görev yapan herkesin çok daha dikkatli, çok daha titiz çalışması gereken günlerdeyiz. Kurum olarak Bakanlığımızla eşgüdüm ve tam bir işbirliği ile çalışıyoruz ve ilerleyen günlerde alınması gereken yeni tedbirler olursa bu tedbirleri de vakit kaybetmeden alacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" şeklinde konuştu.

Son dakika: Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında elektrik fiyatlarında artış olmayacak
Etiketler: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Ekonomi, Güncel

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Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında elektrik fiyatlarında artış olmayacak

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