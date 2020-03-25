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Son Dakika: Bor katkılı el dezenfektanının üretimi başlıyor

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın reklamının yapılması talimatı verdiği bor katkılı el dezenfektanının seri üretimine başlanacağını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez duyurdu.

25.03.2020 13:12 | Son Güncelleme: 25.03.2020 14:13

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bor katkılı el dezenfektanının seri üretimine başlanacağını duyurdu. Bakan Dönmez, Cumhurbaşkanı'na video konferans üzerinden ürünü gösterdiğinde Erdoğan, ürünün reklamının yapılması talimatını vermişti.

"EN KISA SÜREDE HİZMETE SUNACAĞIZ"

Dönmez, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, Kovid-19 önlemleri kapsamında enerjide kesintisiz hizmet için atılan adımları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a arz ettiklerini belirtti.

Bakan Dönmez, "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, Ar-Ge çalışmasını tamamladığımız bor katkılı el dezenfektanının seri üretimine başlıyoruz. En kısa zamanda vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız." ifadelerini kullandı.

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NE OLMUŞTU?

Erdoğan'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile yaptığı görüşmede bor madeninden üretilen el dezenfektanı konuşulmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, el dezenfektanları için reklam kampanyası yapılması talimatını da vermişti.

Son Dakika: Bor katkılı el dezenfektanının üretimi başlıyor
Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Dönmez, Sağlık, Ekonomi, Güncel

Haberin Videosu :

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Bor katkılı el dezenfektanının seri üretimine başlıyoruz.

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