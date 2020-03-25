Son Dakika: Bor katkılı el dezenfektanının üretimi başlıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bor katkılı el dezenfektanının seri üretimine başlanacağını duyurdu. Bakan Dönmez, Cumhurbaşkanı'na video konferans üzerinden ürünü gösterdiğinde Erdoğan, ürünün reklamının yapılması talimatını vermişti.

NE OLMUŞTU?

Erdoğan'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile yaptığı görüşmede bor madeninden üretilen el dezenfektanı konuşulmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, el dezenfektanları için reklam kampanyası yapılması talimatını da vermişti.