Enflasyon Rakamları Açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, TÜFE'de (2003=100) Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,16, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 1,23, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,67 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,93 artış gerçekleşti.

AYLIK EN YÜKSEK ARTIŞ SAĞLIK GRUBUNDA OLDU

Ana harcama grupları itibariyle Şubat ayında endekste yer alan gruplardan, eğitimde yüzde 1,64, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,90, lokanta ve otellerde yüzde 0,87 ve ulaştırmada yüzde 0,71 artış gerçekleşti.

AYLIK EN FAZLA DÜŞÜŞ GÖSTEREN GRUP GİYİM VE AYAKKABI OLDU

Ana harcama grupları itibariyle Şubat ayında endekste yer alan gruplardan çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 0,39, eğlence ve kültürde yüzde 0,37 ve haberleşmede yüzde 0,34 düşüş gerçekleşti.

YILLIK EN FAZLA ARTIŞ GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER GRUBUNDA GERÇEKLEŞTİ

TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre çeşitli mal ve hizmetler yüzde 28,08, ev eşyası yüzde 27,59, eğlence ve kültür yüzde 20,43 ve lokanta ve oteller yüzde 19,79 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) AYLIK YÜZDE 0,15 DÜŞTÜ

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,15 düşüş, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 0,04, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,48 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,70 artış gerçekleşti.

Şubat'da endekste kapsanan 418 maddeden 29 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 235 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 154 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

YURT İÇİ FİYAT ENDEKSİ AYLIK YÜZDE 0,09 ARTTI

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,09, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 0,55, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,59 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 29,97 artış gösterdi.

Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 1,89, imalat sanayi sektöründe yüzde 0,60 artış, elektrik, gaz üretim ve dağıtımı sektöründe yüzde 7,43 ve su sektöründe yüzde 1,02 düşüş olarak gerçekleşti.

AYLIK EN FAZLA ARTIŞ TEMEL ECZACILIK ÜRÜNLERİ VE MÜSTAHZARLARINDA GERÇEKLEŞTİ

Bir önceki aya göre en fazla artış; yüzde 7,37 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları, yüzde 5,50 ile basım ve kayıt hizmetleri, yüzde 4,84 ile kok ve rafine petrol ürünleri olarak gerçekleşti. Buna karşılık elektrik, gaz üretim ve dağıtımı yüzde 7,43, kağıt ve kağıt ürünleri yüzde 1,68, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler yüzde 1,66 ile bir önceki aya göre endekslerin en fazla azaldığı alt sektörler oldu.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre Şubat ayında aylık en fazla artış dayanıksız tüketim malında ve yıllık en fazla artış enerjide gerçekleşti.