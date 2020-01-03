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Son dakika: Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu

Son dakika: 2019 enflasyon rakamının açıklanmasıyla birlikte memur ve emeklilerin de alacağı zam oranı belli oldu. SGK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 6,49 oranında, memur ve memur emeklileri ise yüzde 5,49 oranında zam alacak.

03.01.2020 10:16 | Son Güncelleme: 03.01.2020 12:44

ve memur emeklilerinin gözü açıklanacak enflasyon rakamlarındaydı. TÜİK'in açıkladığı rakamlarda yüzde 5'in üzerinde oluşacak TÜFE oranı memur ve memur emeklilerine enflasyon farkı olarak yansıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alıyor.

MEMUR VE EMEKLİ NE KADAR ZAM ALACAK?

TÜFE Aralık ayında yüzde 0,74 olarak gerçekleşti. 2019 yılının ikinci 6 aylık enflasyonu iseyüzde 6,49 olarak gerçekleşti. 6 aylık enflasyonun yüzde 5'i geçmesiyle birlikte memur ve memur emeklileri Temmuz-Aralık dönemi için yüzde 1,49 oranında enflasyon farkı alacak. Böylece memurlar, yüzde 4 olan maaş zammına ek olarak yüzde 1,49 enflasyon farkıyla birlikte toplam yüzde 5,49 oranında zam alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise 2019'un ikinci 6 aylık enflasyonu olan yüzde 6,49 oranında zam alacak.

NE ZAMAN MAAŞLARA YATACAK?

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaş ve aylıklarını 15 Ocak'ta alacak.

MAAŞLAR NE KADAR OLACAK?

En düşük Bağ-Kur emeklisi bin 784 lira 11 kuruş maaş alacak.

En düşük SSK emeklisi bin 256 lira 21 kuruş maaş alacak.

En düşük memur emeklisi 2 bin 660 lira alacak.

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Türkiye İstatistik Kurumu, Memur, Ekonomi, Güncel


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